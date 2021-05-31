Власти разрешили китайцам заводить третьего ребенка

Решение о дальнейшем смягчении политики ограничения рождаемости было одобрено на заседании политбюро Компартии Китая под председательством Си Цзиньпина, сообщает государственное информагентство Синьхуа.

Причиной стало желание затормозить старение населения.

Китай, в прошлом века страдавший от непомерно высокой рождаемости, приводившей к массовой бедности, ныне столкнулся с теми же демографическими проблемами, что все развитые страны.

“Процесс старения населения в последние годы ускорился. Дальнейшая оптимизация политики в области деторождения и реализация политики, согласно которой одна пара может иметь троих детей, помогут улучшить структуру населения страны, активно реализовать стратегию по реагированию на старение населения и сохранить преимущества Китая в области человеческих ресурсов”, — говорится в заявлении политбюро.

В 1979 году, через три года после смерти Мао Цзедуна, новые правители ввели жесткое правило “одна семья — один ребенок”. Нарушителям грозили огромные штравы, потеря работы и во многих случаях принудительный аборт.

Имелось лишь одно исключение: в сельской местности семейным парам разрешалось завести второго ребенка, если первый был девочкой.

В китайской культуре сильно развито стремление иметь не дочерей, а сыновей. Когда китайцам сделалсь доступно определение пола будущего ребенка при помощи УЗИ, родители начали прибегать к аборту, узнав, что ждут девочку. Через 20 лет из-за этого возник гендерный дисбаланс — дефицит невест.

В 2013 году правительство разрешило иметь двоих детей парам, где хотя бы один из супругов — единственный ребенок у своих родителей, в 2016-м — всем семьям.

Это привело к временному всплеску рождаемости, но затем наступил новый спад.

“Хотя политика двух детей на первых порах дала положительный эффект, она продержалась недолго”, — говорит эксперт журнала Economist Юэ Су.