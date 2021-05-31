Как отметить День защиты детей 1 июня в Таллинне?

В Таллиннском зоопарке День защиты детей будет полон увлекательных занятий и выступлений. Например, именно там будет вручена премия Таллиннской центральной библиотеки “Закладка” — писательнице Леэло Тунгал и зоологу Алексею Туровскому за детскую книгу “Кати, Карл и необычная ферма”, а также пройдут различные викторины, состоится представление кукольного театра и многое другое. Эстонский молодежный театр привлечет детвору к увлекательному мастер-классу Карла Сакрица. Лаборатория природы Таллиннского зоопарка представит детям интереснейший Научный театр, в рамках которого можно будет увидеть как разноцветное пламя, так и волшебные башмаки, а еще — большое количество зубной пасты для слонов. Спасательный департамент продемонстрирует детям спасательное снаряжение и обучит спасательным приемам. Также в зоопарке состоятся вечерние экскурсии для детей. Подробности на домашней страничке зоопарка .

Выставка “Городское животное. Корова, клоп и дракон в истории Таллинна”, которая проходит в музее фортификаций Кик-ин-де-Кек, перенесет посетителей на улочки средневекового города, где можно будет проследить жизнь домашних животных от хлева до праздничного стола. А в подвальном этаже башни откроется мир диких и неприрученных животных.

В помещениях музея “Миямилла” — в кафе, фойе и на уличной террасе музея — можно ознакомиться с фотовыставкой Арво Ихо “Меняющийся старый Кадриорг”, посвященной тому, как менялся парк на протяжении лет.

Все филиалы Городского музея открыты, выставки ждут посетителей как в музее Кик-ин-де-Кек и башне Люхике Ялг, так и в открытой недавно вновь галерее Яани Сеэги.

В День защиты детей вход в городской музей, ботанический сад и зоопарк для всех детей и молодежи до 19 лет будет бесплатным . Помимо этого, филиалы городского музея предложат 1 июня специальные программы.

В День защиты детей в Ботаническом саду состоится увлекательная экскурсия для детей “Охота за сокровищами”, в ходе которой будут разыскиваться съедобные и пряные растения, а полученные ответы помогут разгадать кроссворд. “Охота за сокровищами” состоится 1 июня в 11 и 14 часов, в группе могут быть до 25 детей.

Ботанический сад стоит посетить в июне и для того, чтобы посмотреть, как цветет декоративный лук и садовые ирисы. В коллекции представлено 56 видов и сортов луков и 160 различных сортов ирисов. Также глаз радуют цветущие ранние пионы, яблони, магнолии, рододендроны, сирень и многие другие растения. В Ботаническом саду можно приобрести рабочие листы “Подружиться с растениями”, поиграть в игру “Ботатика” и заказать экскурсию в сопровождении гида для того, чтобы глубже познакомиться с царством растений. Таллиннский Ботанический сад открыт ежедневно с 10 до 19 часов.

В День защиты детей состоится Певческий праздник таллиннских детских садов, который продолжает положенную в 2018 году традицию — однако в этом году мероприятие состоится виртуально. Запись праздника можно будет увидеть на экране, расположенном на площади Вабадузе, 1 июня в 11.11 — когда начнется акция “Обнимем ребенка”.

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Управа района Кесклинн в День защиты детей, 1 июня, предложит детям и молодежи увлекательно провести время в парках района, сообщается в пресс-релизе.

“1 июня в Полицейском парке, а также парках Фальги и Вайкне детей и молодежь ждут батуты. Кроме того, в трех парках в определенное время будут подготовлены приятные сюрпризы. Надеемся, что погода тоже в этот день преподнесет подарок, но мероприятие пройдет и при небольшом дожде”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Бесплатные батуты будут радовать детей в парках с 14:00 до 20:00. Обслуживание происходит в порядке живой очереди. Кроме того, в трех парках в определенное время детей и молодежь ждут приятные сюрпризы: в Полицейском парке — с 14 до 16 часов, в парке Фальги — с 16 до 18 часов и в парке Вайкне — с 18 до 20 часов.

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В Хааберсти на недавно открытой обновленной спортивной площадке под открытым небом на Астангу, 74 в День защиты детей, 1 июня, в 18:00 для всех желающих пройдет бесплатный мастер-класс, на котором покажут, как использовать тренажеры, и пройдут небольшие соревнования. Подробности здесь.