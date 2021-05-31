ГАЛЕРЕЯ | Любимый ювелирный бренд президента Hyrv открыл свой первый представительский магазин в квартале Ротерманни

Главная идея магазина состоит в том, чтобы полноценно передать атмосферу и дух бренда через ювелирные изделия, тщательно подобранную нишевую парфюмерию, через причудливые скульптуры и вазы из фарфора, диковинные сладости для гурманов, картины и даже собранные со всего мира журналы о культуре, моде и науке.

Создатель бренда — Катерина Пишон, считает, что все в мире взаимосвязанно и по сути едино, важно подмечать эти связи и порой, возможно, ловко и изящно соединить несоединимое.

Концептуальный магазин Hyrv Concept Store собрал в себе бренды малых производителей со всего мира, для которых качество и репутация стоят на главном месте, многие в Эстонии представленны впервые.

“Hyrv Concept Store — это дом люксовых подарков, где можно порадовать себя или выбрать подарки с персональным подходом для близких”, — говорит Катерина Пишон, основатель бренда Hyrv.

Hyrv Concept Store находится в квартале Ротерманни, по адресу Ротерманни, 7.