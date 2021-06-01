ФОТО | Назад в 90-е? 7 самых актуальных летних платьев, которые вызовут у вас ностальгию

Объемные рукава, юбки с А-силуэтом, сочетание платья с кроссовками — вот некоторые способы, которыми модельеры "осовременивают" платья из 90-х.

Из прошлого в этом сезоне к нам также пришли яркие вязаные платья, некоторые из них имеют крой 70-х годов, открытое плечо или вырези, которые обнажают загорелую кожу и сразу же делают вас сексуальнее.