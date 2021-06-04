ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | "Когда мужчина узнал, что я зарабатываю больше, его поведение резко изменилось..."

“Мы с партнером вместе больше двух лет. В большинстве вопросов мы честны, открыты и прекрасно ладим друг с другом. Но у нас было два вопроса, обсуждения которых мы избежали: сколько именно мы зарабатываем и сколько у каждого из нас предыдущих сексуальных партнеров. На мой взгляд, эти две темы всегда вызывают ссоры в отношениях, и мужчина тоже не был склонен их обсуждать.

Тем не менее, однажды вечером, несколько месяцев назад, мы каким-то образом разговорились о деньгах, и мой любимый человек обратил внимание на то, что мы до сих пор не раскрыли друг другу информацию о своей зарплате. В итоге в тот вечер мы это сделали, и мой любимый был, мягко говоря, очень расстроен, потому что цифры у нас оказались… разные. Я, конечно, зарабатываю не в 2 раза больше, но где-то в этом районе.

Меня удивила его реакция. Он знает, что я работаю на руководящей должности. После долгих раздумий он прохладно сказал, что не понимает, почему обычно он платит в ресторанах и чувствует давление из-за того, что вынужден покупать мне дорогие подарки.

С тех пор все изменилось. Все счета в магазинах оплачиваю я, о том, чтобы пойти в ресторан или заказать еду домой, не идет и речи, и если раньше мужчина приносил мне цветы каждую неделю, то теперь это прекратилось.

Мне очень грустно. Не думала, что для него это может быть таким сумасшедшим ударом ниже пояса. Я знаю, что от мужчин лжидают, что они будут главами семей и будут зарабатывать больше, чем женщины, но мы живем в 21 веке! В конце концов, это давление можно было бы ослабить.

Я не знаю, как все исправить. Я чувствую, как будто обязана чувствовать себя виноватой за то, что зарабатываю больше, чем мужчина, но я не собираюсь этого делать. Я всю жизнь работала, чтобы достичь такого высокого положения. У всех нас есть такие возможности, и я знаю, что, если бы любимый человек перестал дуться, он мог бы с умом распорядиться своим временем и, возможно, больше вложиться в свое собственное образование.

Но как снова подойти к нему с этой темой, если он уже так плохо отреагировал на размер моей зарплаты? Не хочу случайно еще подлить масла в огонь…”