Эти глаза напротив. Что происходит у нас в голове, когда взгляды встречаются?

И когда на улице мы встречаем незнакомых людей и они проходят мимо, даже не взглянув на нас, у нас может возникнуть неприятное чувство, словно нас избегают.

Мы судим о человеке, о том, что он из себя представляет, в том числе и по тому, смотрит ли он нам прямо в глаза или пытается отвести взгляд, когда мы с ним разговариваем.

Но, конечно, визуальный контакт не всегда означает взаимную симпатию, перерастающую в серьезное чувство. В конце концов, такой контакт — неотъемлемая и естественная часть обычного разговора или деловых переговоров. Однако почти всегда это важная часть.

Да что говорить, вы и сами наверняка испытывали похожее странное состояние, когда вдруг сталкивались взглядами с другим человеком: осознание того, что и вы, и он смотрите друг на друга и оба это понимаете, производит интересный эффект. Так порой начинаются любовные романы.

У тех участников, которые сидели 10 минут, уставившись в стену, ничего подобного не происходило.

В лице сидящего напротив человека участники видели то свое собственное лицо, то лицо родственника, а то и какого-то монстра. При этом все звуки вокруг словно кто-то приглушил, и цветовая гамма комнаты стала черно-белой.

Результат оказался удивительным: 10 минут “гляделок” привели к тому, что люди начали испытывать состояние диссоциации, то есть воспринимать происходящее с ними так, будто оно происходит с кем-то посторонним.

Пять лет назад эту новость перепечатали многие издания: итальянский психолог Джованни Капуто поставил простой эксперимент , где участники в течение 10 минут неотрывно смотрели в глаза друг другу, находясь в помещении с тусклым освещением. При этом в другой группе, контрольной, участники сидели просто перед пустой стеной.

Такие сцены мы часто видим в кино: два человека, обычно мужчина и женщина, встречаются взглядами в заполненной народом комнате, и между ними тут же что-то происходит, словно искра проскакивает.

Таков наш бытовой опыт. Но психологи и ученые-неврологи изучают особенности визуального контакта на протяжении десятилетий, и результаты их исследований довольно интригующи. Оказывается, такой, глаза в глаза, контакт обладает силой, которая влияет на наши мысли, на наше восприятие другого человека, глядящего на нас.



Давно замечено, и эксперименты это подтверждают, что чужой взгляд привлекает наше внимание и завладевает им. При этом мы начинаем меньше осознавать происходящее вокруг, всё словно погружается в серые тона (как в кино!).

Чужой взгляд немедленно запускает в нашем мозгу ряд процессов, поскольку мы осознаем: сейчас мы столкнулись с разумом человека, глядящего нам в глаза. Как следствие, нам становится понятней, что у этого другого человека — свои интересы, своя повестка дня, и это заставляет нас насторожиться.

Если вы когда-нибудь стояли в зоопарке у клетки с человекообразными обезьянами и натыкались на их взгляд, вы знаете это странное, даже слегка пугающее чувство: обезьяна словно оценивает тебя, наблюдает за тобой, видит тебя насквозь.



На самом деле даже живописные портреты запускают в нашем мозгу похожие процессы, когда изображенный на них человек смотрит нам прямо в глаза (вспомним эффект Джоконды). Социальный контакт с портретом? Почему бы нет.

Не удивительно поэтому, что момент, когда мы осознаем, что стали чьим-то предметом изучения, действует на нас весьма отвлекающе, мешает собраться с мыслями, сконцентрироваться на деле, даже на самом простом, сбивает с толку. Причем мешать может даже не живой человек перед нами, а видеоизображение на экране.

Похожие исследования показали также, что чужой взгляд, который мы перехватили, может влиять на нашу рабочую память (способность удерживать и использовать информацию в короткий период времени), на наше воображение и на способность подавлять ненужную нам информацию.