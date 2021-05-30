Как выйти из карантина. Шесть советов тем, кто боится возвращения к социальной жизни(3)
Клинический психолог, доктор Джули Смит говорит, что на самом деле “с вами все в порядке”.
“Повседневная деятельность становится нашей зоной комфорта, — объясняет Смит. — Когда вы попадаете в ситуацию, в которой какое-то время не бывали, ваш мозг вызывает стрессовую реакцию — он так устроен. Он говорит: “Это что-то новое, что-то необычное. Будь настороже”.
Но Джули Смит уверяет, что стоит лишь вернуться к действиям, привычным нам до карантина, реакция на стресс утихнет.
А пока познакомьтесь с ее шестью советами о том, как справиться с тревогой и помочь возвращению в обычное русло.
Совет 1: не откладывайте
Пассивность и бездействие подпитывают тревогу и усугубляют ее в долгосрочной перспективе.
Поэтому начинайте без промедления!
Но если вы чувствуете беспокойство, почему бы не начать с малого? Можно для начала выбрать такую социальную активность, с которой вам будет проще справиться.
Совет 2: делайте это как можно чаще
Чем чаще вы что-то делаете, тем быстрее эти действия входят в вашу зону комфорта.
Так что, если вы раньше еженедельно ходили с друзьями на кофе, начните ходить снова. Каждую неделю.
Совет 3: тщательно выбирайте, на чем сосредоточиться
Когда мы сосредотачиваемся на вещах, которые вызывают у нас тревогу, эта тревога усиливается.
Когда мы думаем о том, что вызывает у нас восторг, или о том, как давно мы не виделись с друзьями, это больше похоже на приятное ожидание, чем на тревогу.
Совет 4: помните об “эффекте прожектора”
“Эффект прожектора“ — это когнитивная предвзятость, которая усиливается в моменты тревоги.
Мы считаем, что окружающие рассматривают и оценивают нас больше, чем есть на самом деле, потому что большинство людей куда больше сосредоточено на самих себе, чем нам кажется.
Совет 5: поговорите с тем, кому доверяете
Важно поговорить о своем беспокойстве и опасениях с кем-то, кому вы доверяете.
С возобновлением социальной активности многих будут тревожить мысли о здоровье и опасности заразиться.
Как только мы поймем, что мы в этом не одиноки, этими тревогами станет легче управлять.
Совет 6: начните с семьи и друзей
Если вы сначала начнете общаться с семьей и друзьями, вам будет легче — придется меньше беспокоиться о том, чтобы оправдать их ожидания.
Прежде всего, вспомните, что вам раньше нравилось, и начните заниматься этим снова.
Так почему бы не позвонить друзьям и не договориться попить кофе?