"Я ненавижу своего мужа". Что делать, если эта мысль поселилась в вашей голове(6)
Оказывается, в отношениях такое встречается не настолько редко, как вы думаете. Практически у всех пар бывают моменты, когда они чувствуют что-то подобное, и это нормально. Невозможно жить с кем-то, не испытывая иногда раздражения от его поведения, но для того, чтобы отношения были успешными, нужно, чтобы эти моменты уравновешивались моментами "Я тебя люблю" — это когда вы смотрите на своего партнера и понимаете, почему и как сильно он вам дорог.
Если же ваши чувства больше перевешивают в сторону ненависти, то, скорее всего, вы имеете дело с реальной и тяжелой обидой. Woman's Day советует в таком случае делать следующее.
Допустим, ваш муж ничего не делает по дому, каждый вечер играет в компьютерный игры или постоянно зависает в телефоне вместо того, чтобы общаться с вами. Если это постоянное хроническое поведение, то это может стать действительно проблематичным.
Также обида может скрываться глубже, например, ваш партнер перевез вас из-за своей работы в другую страну или город. Одно дело, если вы решили переехать вместе, потому что это отвечало интересам ваших отношений и семьи, другое, если вы в принятии решения не участвовали.
Есть разница между компромиссом и жертвой. Чтобы вы не обижались на решения, которые происходят в вашей жизни, вы должны чувствовать, что вы делаете выбор, а не жертвуете чем-то, в противном случае будет рождаться негодование и гнев.
Специалисты советуют начать такой разговор с сочувствия, подумав о том, почему ваш партнер может вести себя именно так. Вы можете сказать: "Я понимаю, что ты много работаешь, чувствуешь себя измотанным, когда возвращаешься домой, и поэтому не хочешь выполнять больше работы, например, домашние дела". Или "Я понимаю, что ты чувствовал, что должен был переехать или твой начальник собирался тебя уволить".
Затем расскажите о том, что вы чувствуете, при этом не обвиняя ни в чем второго человека, например: "С учетом сказанного я действительно чувствую себя обиженной, когда то, что я приготовила, ты выкидываешь в мусорник" или "Я не чувствовал, что у меня было право голоса при переезде, и я все еще расстроена по этому поводу".
Безусловно, не все мужчины на такое согласятся, а если и согласятся, то не сразу. Попробуйте сказать: "Мне бы очень хотелось, чтобы мы лучше ладили и были счастливее вместе. Думаю, нам бы очень помогло, если бы мы могли получить некоторую объективную оценку со стороны и поддержку человека, который умеет помогать парам укреплять их отношения.
Если же ваш партнер категорически отказывается, скажите: "Я все еще чувствую необходимость в какой-либо помощи извне, поэтому я пойду поговорю с кем-нибудь и посмотрю, может ли это сделать что-то лучше только с моей стороны". Когда один человек обращается за помощью и начинает вносить изменения, его партнер начинает чувствовать себя немного встревоженным и хочет прийти посмотреть, что происходит.
Поход к семейному психологу не обязательно означает, что ваш брак рушится или вы должны развестись. Для многих людей это просто активный способ разобраться в отношениях.
Идея заключается в том, чтобы сделать что-то совершенно нестандартное или ностальгическое — это подойдет и будет работать до тех пор, пока это будет чем-то, что вам обоим нравится.
Однодневная поездка или поездка на выходные тоже может помочь. Иногда вам просто нужно немного сбежать от повседневной жизни, где вы играете типичные роли мужа/жены, папы/мамы, чтобы разжечь ваше пламя.
По материалам DELFI Woman Латвия