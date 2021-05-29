"Я ненавижу своего мужа". Что делать, если эта мысль поселилась в вашей голове

Есть разница между компромиссом и жертвой. Чтобы вы не обижались на решения, которые происходят в вашей жизни, вы должны чувствовать, что вы делаете выбор, а не жертвуете чем-то, в противном случае будет рождаться негодование и гнев.

Также обида может скрываться глубже, например, ваш партнер перевез вас из-за своей работы в другую страну или город. Одно дело, если вы решили переехать вместе, потому что это отвечало интересам ваших отношений и семьи, другое, если вы в принятии решения не участвовали.

Допустим, ваш муж ничего не делает по дому, каждый вечер играет в компьютерный игры или постоянно зависает в телефоне вместо того, чтобы общаться с вами. Если это постоянное хроническое поведение, то это может стать действительно проблематичным.

Если же так однозначно вы не можете сказать, в чем дело, обратите пристальное внимание на поведение вашего партнера. Проанализируйте, если ли в ваших отношениях какая-то нерешенная проблема, делает ли или говорит ваш супруг что-то, что вас расстраивает. В какие моменты вы чувствуете себя неважным или обделенным вниманием человеком?

Важно найти источник ваших негативных эмоций. Порой он кроется в мелочах, например, вас может раздражать то, что ваш партнер никогда не убирает за собой после еды тарелку, не выключает свет, неправильно выдавливает зубную пасту и т.д. Возможно, в какой-то момент все это превращается в критическую массу и на фоне других обстоятельств происходит взрыв накопившихся эмоций.

Если же ваши чувства больше перевешивают в сторону ненависти, то, скорее всего, вы имеете дело с реальной и тяжелой обидой. Woman's Day советует в таком случае делать следующее.

Оказывается, в отношениях такое встречается не настолько редко, как вы думаете. Практически у всех пар бывают моменты, когда они чувствуют что-то подобное, и это нормально. Невозможно жить с кем-то, не испытывая иногда раздражения от его поведения, но для того, чтобы отношения были успешными, нужно, чтобы эти моменты уравновешивались моментами "Я тебя люблю" — это когда вы смотрите на своего партнера и понимаете, почему и как сильно он вам дорог.





Теперь, когда вы выяснили причину (или причины), по которой вы так настроены против своего партнера, вы должны обсудить эту

с ними и сделать это как можно быстрее.





Если вы осознали, из-за чего расстроены и злитесь, то, чем раньше вы об этом скажете, тем меньше будете на этом концентрироваться, как следствие, меньше гнить внутри и мстить.

Специалисты советуют начать такой разговор с сочувствия, подумав о том, почему ваш партнер может вести себя именно так. Вы можете сказать: "Я понимаю, что ты много работаешь, чувствуешь себя измотанным, когда возвращаешься домой, и поэтому не хочешь выполнять больше работы, например, домашние дела". Или "Я понимаю, что ты чувствовал, что должен был переехать или твой начальник собирался тебя уволить".

Затем расскажите о том, что вы чувствуете, при этом не обвиняя ни в чем второго человека, например: "С учетом сказанного я действительно чувствую себя обиженной, когда то, что я приготовила, ты выкидываешь в мусорник" или "Я не чувствовал, что у меня было право голоса при переезде, и я все еще расстроена по этому поводу".





После того, как вы инициировали разговор, в котором объяснили, что с вами происходит, и у вашего партнера появилась возможность высказать свое мнение, пришло время перейти к следующему этапу — поиску решений.





Надо понять, как всего сказанного вам избежать в будущем. Часто ненависть к партнеру сводится к чувству того, что он что-то делает не так или не делает то, что вам хотелось бы, и это никогда не изменится. Не изменится только в том случае, если вы не будете общаться и проговаривать проблемы.





Если после обсуждения ваших претензий ситуация не изменится к лучшему, то вы можете обратиться за профессиональной помощью.





Психотерапевт может помочь обоим озвучить проблемы, которые могут сделать каждого из вас менее мотивированным, чтобы выполнять свою работу, а также дать вам инструменты для улучшения общения и понимания, а также для управления своими ожиданиями.