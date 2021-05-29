В Румынии начали прививать детей вакциной BioNTech/Pfizer

Как сообщает румынский новостной портал Hotnews.ro, вакцинация производится только после того, как родители подпишут документ о согласии на прививку. Накануне Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило применение вакцины производства BioNTech/Pfizer для детей этого возраста, однако официальное согласие Еврокомиссии пока отсутствует.

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