29.05.2021, 14:40
В Румынии начали прививать детей вакциной BioNTech/Pfizer
Foto: Argo Ingver
В Румынии начали делать прививки вакциной BioNTech/Pfizer детям в возрасте от 12 до 15 лет. В частности, в столице страны Бухаресте в одном из городских парков в субботу, 29 мая, размещены две мобильные прививочные станции, сотрудники которых уже начали вакцинировать желающих, пишет DW.
Как сообщает румынский новостной портал Hotnews.ro, вакцинация производится только после того, как родители подпишут документ о согласии на прививку. Накануне Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило применение вакцины производства BioNTech/Pfizer для детей этого возраста, однако официальное согласие Еврокомиссии пока отсутствует.
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