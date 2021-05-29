11 продуктов, которых стоит опасаться из-за трансжиров(2)
В чем проблема трансжиров?
Многочисленные исследования установили связь употребления трансжиров с рисками увеличения сердечно-сосудистых заболеваний (в первую очередь ишемической болезни сердца), сахарного диабета 2-го типа. По оценкам ВОЗ, ежегодно потребление трансжиров приводит к более чем 500 000 смертей людей от сердечно-сосудистых заболеваний.
ВОЗ сформулировала рекомендации, согласно которым в сутки стоит потреблять не более 1% трансжиров от всей потребляемой энергии (при этом учитываются и природные источники трансжиров), но после эти нормы были пересмотрены и уменьшены до 0%.
В 2018 году Всемирная организация здравоохранения запустила план по исключению трансжиров из глобального продовольственного снабжения. Эксперты считают, что отказ производителей от трансжиров возможен и не должен существенно сказаться на цене и качестве продукта. Сейчас уже целый ряд стран установил правила по ограничению использования трансжиров в производстве, наиболее популярной стала планка 2 г на 100 г жира или масла. В планах ВОЗ - полностью отказаться от использования трансжиров к 2023 году.
Зачем компании добавляют сырье, содержащее трансжиры, в общем-то, понятно - это помогает удешевить готовый продукт. Но в связи с тем, что страх перед всем химическим в обществе все растет, производители (по крайней мере в России) могут по-разному называть эти вещества в разделе «состав».
Под какими словами на упаковке товара могут скрываться трансжиры?
- растительный жир;
- частично гидрогенизированный жир;
- частично гидрогенизированные жирные кислоты / модифицированные масла;
- жир специального назначения;
- кулинарный / кондитерский жир;
- маргарин;
- заменители молочного жира;
- сатурированные жиры;
- спред.
11 продуктов, которых стоит опасаться из-за трансжиров
Замороженная пицца. Удобно, конечно, но уж слишком вредно.
Кондитерский жир. Дешевая альтернатива сливочному маслу иногда применяется в выпечке. Читайте состав на упаковке!
Попкорн для приготовления в микроволновке. Некоторые бренды еще не отказались от трансжиров.
Маргарин. Постепенно маргарин с трансжирами исчезает с прилавков, но стоит быть бдительными.
Жареная курица. Особенно в непроверенных местах!
Рыба в кляре. Вкусно, но далеко не всегда полезно.
Картофель фри. Опять-таки, сомнительные заведения могут использовать масла, содержащие трансжиры - из-за их дешевизны.
Донаты и маффины. Жирная и пышная выпечка - тоже под подозрением.
Осветлитель кофе. Он же «сухие сливки» и «coffee creamer». Даже самые жирные ультрапастеризованные сливки будут здоровее!
Чипсы. В основном, трансжиры в них уже не содержатся, но малоизвестный или дешевый бренд может и пойти на такое. Читайте состав!
Крекеры. Еще один случай, когда лучше доверять проверенной марке. Мелкий производитель может и сэкономить, включив в состав трансжиры.