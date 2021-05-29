В чем проблема трансжиров?

Многочисленные исследования установили связь употребления трансжиров с рисками увеличения сердечно-сосудистых заболеваний (в первую очередь ишемической болезни сердца), сахарного диабета 2-го типа. По оценкам ВОЗ, ежегодно потребление трансжиров приводит к более чем 500 000 смертей людей от сердечно-сосудистых заболеваний.

Стоит сразу опровергнуть миф о том, что трансжиры являются канцерогенами, то есть провоцируют рак, - это так и не было доказано.

ВОЗ сформулировала рекомендации, согласно которым в сутки стоит потреблять не более 1% трансжиров от всей потребляемой энергии (при этом учитываются и природные источники трансжиров), но после эти нормы были пересмотрены и уменьшены до 0%.

В 2018 году Всемирная организация здравоохранения запустила план по исключению трансжиров из глобального продовольственного снабжения. Эксперты считают, что отказ производителей от трансжиров возможен и не должен существенно сказаться на цене и качестве продукта. Сейчас уже целый ряд стран установил правила по ограничению использования трансжиров в производстве, наиболее популярной стала планка 2 г на 100 г жира или масла. В планах ВОЗ - полностью отказаться от использования трансжиров к 2023 году.

Зачем компании добавляют сырье, содержащее трансжиры, в общем-то, понятно - это помогает удешевить готовый продукт. Но в связи с тем, что страх перед всем химическим в обществе все растет, производители (по крайней мере в России) могут по-разному называть эти вещества в разделе «состав».

Под какими словами на упаковке товара могут скрываться трансжиры?

растительный жир;

частично гидрогенизированный жир;

частично гидрогенизированные жирные кислоты / модифицированные масла;

жир специального назначения;

кулинарный / кондитерский жир;

маргарин;

заменители молочного жира;

сатурированные жиры;

спред.

11 продуктов, которых стоит опасаться из-за трансжиров

Замороженная пицца. Удобно, конечно, но уж слишком вредно.

Кондитерский жир. Дешевая альтернатива сливочному маслу иногда применяется в выпечке. Читайте состав на упаковке!

Попкорн для приготовления в микроволновке. Некоторые бренды еще не отказались от трансжиров.