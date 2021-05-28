5 самых опасных дней в июне 2021 года
10 июня - солнечное затмение
Это будет кольцеобразное солнечное затмение. Это значит, что Луна полностью войдет в солнечный диск, но снижения солнечной активности не произойдет из-за большого отдаления спутника от нашей планеты. Этот день будет довольно непредсказуемым. Считается, что при кольцеобразных затмениях Солнца благоприятные события могут в любой момент обернуться большим провалом и огромными проблемами в будущем. 10 июня всем нам стоит быть предельно осторожными.
Пройдет затмение под эгидой Близнецов. Это значит, что первое солнечное затмение 2021 года затронет сферы общения, дружбы и любви. Не заводите новых знакомств 10 числа и стремитесь к взаимопониманию с близкими, друзьями, коллегами. Это один из самых опасных дней лета и, пожалуй, самый опасный день июня.
20 июня - начало ретроградного движения Юпитера
20 числа самая большая планета развернется и начнет двигаться в обратном направлении. Закончится ретроградное движение Юпитера лишь 18 октября. За это продолжительное время планета успеет нам изрядно насолить, но 20 числа стоит быть особенно осторожными. В сознании людей могут появиться вирусные мысли, которые со временем перерастут в мощные страхи и неуверенность. Гоните любые подобные мысли прочь и по возможности опирайтесь на факты.
24 июня - суперлуние в Стрельце
Третий месяц подряд Полнолуние становится суперлунием из-за максимального приближения Луны к Земле. К счастью, это будет последнее суперлуние 2021 года. Луна снова будет в Стрельце, поэтому можно ожидать повторения событий прошлого Полнолуния. Именно в этот лунный день было полное затмение Луны, поэтому 24 числа проявятся самые главные негативные последствия принятых в период затмения решений.
25 июня - начало ретроградного движения Нептуна
Эта планета развернется 25 июня и станет ретроградной. В таком состоянии она пробудет до 1 декабря. Что касается непосредственно 25 числа, то это будет опасный день, в который многих из нас могут одолеть неприятные мысли. Опасайтесь агрессии и безразличия со своей стороны. Не нарушайте в этот день правила дорожного движения и старайтесь выполнять данные ранее обещания. Не бойтесь просить кого-то о поддержке.
27 июня - переход Венеры в Знак Льва
Венера плохо переносит влияние стихии Огня. Это значит, что переход в Знак Льва крайне негативно скажется на энергетике людей, на способности правильно принимать решения. 27 июня лучше вовсе отказаться от работы. Благо, что это будет воскресенье. Большие неурядицы могут ожидать тех, кто будет вынужден много работать или примет решение заменить отдых делами.