5 самых опасных дней в июне 2021 года

10 июня - солнечное затмение

Это будет кольцеобразное солнечное затмение. Это значит, что Луна полностью войдет в солнечный диск, но снижения солнечной активности не произойдет из-за большого отдаления спутника от нашей планеты. Этот день будет довольно непредсказуемым. Считается, что при кольцеобразных затмениях Солнца благоприятные события могут в любой момент обернуться большим провалом и огромными проблемами в будущем. 10 июня всем нам стоит быть предельно осторожными.

Пройдет затмение под эгидой Близнецов. Это значит, что первое солнечное затмение 2021 года затронет сферы общения, дружбы и любви. Не заводите новых знакомств 10 числа и стремитесь к взаимопониманию с близкими, друзьями, коллегами. Это один из самых опасных дней лета и, пожалуй, самый опасный день июня.

20 июня - начало ретроградного движения Юпитера

20 числа самая большая планета развернется и начнет двигаться в обратном направлении. Закончится ретроградное движение Юпитера лишь 18 октября. За это продолжительное время планета успеет нам изрядно насолить, но 20 числа стоит быть особенно осторожными. В сознании людей могут появиться вирусные мысли, которые со временем перерастут в мощные страхи и неуверенность. Гоните любые подобные мысли прочь и по возможности опирайтесь на факты.

24 июня - суперлуние в Стрельце

Третий месяц подряд Полнолуние становится суперлунием из-за максимального приближения Луны к Земле. К счастью, это будет последнее суперлуние 2021 года. Луна снова будет в Стрельце, поэтому можно ожидать повторения событий прошлого Полнолуния. Именно в этот лунный день было полное затмение Луны, поэтому 24 числа проявятся самые главные негативные последствия принятых в период затмения решений.

25 июня - начало ретроградного движения Нептуна