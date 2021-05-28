28.05.2021, 16:20
Герцогиням можно? Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто на голое тело
ZUMAPRESS.com
Накануне завершился шотландский тур Кейт Миддлтон и принца Уильяма. По этому случаю британская чета появилась на торжественном мероприятии в Генеральной ассамблее пресвитерианской церкви.
Как пишет Elle, 39-летняя герцогиня Кембриджская появилась в невероятно элегантном образе. Для официального мероприятия она выбрала шерстяное пальто Catherine Walker в нежно-голубом оттенке с ремнем на талии.
Часть волос герцогиня собрала в хвост, а часть оставила распущенными. Романтичный образ она дополнила лодочками на каблуке небесного оттенка, клатчем Strathberry из темно-синей крокодиловой кожи и украшениями.