Хотите взять в семью ребенка, но не знаете, с чего начать? 11 июня в Виймси попечительские семьи поделятся опытом в формате “Живой библиотеки”
Около 800 детей в Эстонии не могут расти со своими родными родителями. Так происходит по различным причинам, например, болезнь родителей, проблемы с зависимостью и другие жизненные трудности. К счастью, в Эстонии есть заботливые семьи, которые открыли для этих детей свое сердце и двери своего дома.
“Живая библиотека” похожа на обычную библиотеку — в ней есть каталог книг, библиотекари, книги. Только вместо бумажных изданий, желающие смогут “прочесть живые книги”, которыми станут родители попечительских семей и специалисты сферы замещающего попечительства. В библиотеке нет актеров, все книги настоящие, каждая живая книга рассказывает читателям о своем личном опыте. “Прочесть книги” можно будет как на эстонском, так и на русском языке.
Мероприятие откроет министр социальной защиты Сигне Рийсало. “В Эстонии много заботливых семей, которые открыли свое сердце и двери своего дома для детей, которые по каким-то причинам не могут расти в своей родной семье. Несмотря на наличие попечительских семей, мы по-прежнему находимся в ситуации, когда детей, которые ждут семью, гораздо больше. Мы хотим побудить людей задуматься о возможности стать попечительской семьей и окружить заботой и любовью ребенка, который так в этом нуждается”, — отмечает Рийсало.
Посетители мероприятия смогут получить информацию по следующим темам:
- Кто такая попечительская семья и дети, ожидающие семью?
- Каков путь подготовки попечительской семьи?
- Как проходит встреча и протекает совместный путь семьи с ребенком?
- Какую поддержу оказывают попечительским семьям?
Мероприятие в бибилотеке Виймси — часть информационной кампании “Ребенок ждет семью”, которая продлится до середины июля. Департамент социального страхования призывает людей задуматься о возможности стать попечительской семьей. Дополнительную информацию о попечительстве можно найти на домашней странице hoolduspere.ee.
Мероприятие кампании “Ребенок ждет семью”, состоится 11 июня в 15.00 в библиотеке Виймси по адресу Рандвере теэ 9, Хаабнеэме. Сообщить о том, что вы придете на встречу, можно по ссылке.
В сотрудничестве с Департаментом социального страхования кампанию проводят креативное агентство Havas Creative, коммуникационное агентство Havas Communication и медиаагентство Havas Media. Кампания проводится в рамках проекта Европейского социального фонда “Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine”.