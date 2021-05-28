Хотите взять в семью ребенка, но не знаете, с чего начать? 11 июня в Виймси попечительские семьи поделятся опытом в формате “Живой библиотеки”

Около 800 детей в Эстонии не могут расти со своими родными родителями. Так происходит по различным причинам, например, болезнь родителей, проблемы с зависимостью и другие жизненные трудности. К счастью, в Эстонии есть заботливые семьи, которые открыли для этих детей свое сердце и двери своего дома.

“Живая библиотека” похожа на обычную библиотеку — в ней есть каталог книг, библиотекари, книги. Только вместо бумажных изданий, желающие смогут “прочесть живые книги”, которыми станут родители попечительских семей и специалисты сферы замещающего попечительства. В библиотеке нет актеров, все книги настоящие, каждая живая книга рассказывает читателям о своем личном опыте. “Прочесть книги” можно будет как на эстонском, так и на русском языке.

Мероприятие откроет министр социальной защиты Сигне Рийсало. “В Эстонии много заботливых семей, которые открыли свое сердце и двери своего дома для детей, которые по каким-то причинам не могут расти в своей родной семье. Несмотря на наличие попечительских семей, мы по-прежнему находимся в ситуации, когда детей, которые ждут семью, гораздо больше. Мы хотим побудить людей задуматься о возможности стать попечительской семьей и окружить заботой и любовью ребенка, который так в этом нуждается”, — отмечает Рийсало.

Посетители мероприятия смогут получить информацию по следующим темам:

Кто такая попечительская семья и дети, ожидающие семью?

Каков путь подготовки попечительской семьи?

Как проходит встреча и протекает совместный путь семьи с ребенком?

Какую поддержу оказывают попечительским семьям?



Мероприятие в бибилотеке Виймси — часть информационной кампании “Ребенок ждет семью”, которая продлится до середины июля. Департамент социального страхования призывает людей задуматься о возможности стать попечительской семьей. Дополнительную информацию о попечительстве можно найти на домашней странице hoolduspere.ee.