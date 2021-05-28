Как Сабине из Латвии и Эрик из Нигерии дважды стали родителями близнецов: жизнь на две страны и тяжелые беременности

Сейчас семья в основном живет в Финляндии, где Эрик учится в магистратуре. В Латвии Сабине работала врачом-отоларингологом в качестве резидента в больнице, но сейчас находится в декретном отпуске. Пока дети на несколько часов в детском саду, у нее нашлось время поговорить со мной.

Что Сабине почувствовала, когда узнала, что у нее будет двойня? “Мой муж, еще когда мы начали встречаться, говорил, что очень хочет близнецов. Когда я пришла к врачу на первый визит во время беременности и сказала, что у меня может быть двойня, она неверяще спросила — что мы такого для этого сделали? У ближайших родственников близнецов не было. Однако оказалось, что мы действительно ждем двух малышей! Мы были очень счастливы, все бабушки и дедушки — тоже. В Нигерии вообще об этом всем рассказывали, и все хотели приехать к нам в гости — там другое отношение к близнецам, не как к обузе, а как к поводу для гордости. Когда все во второй раз узнали, что опять будет двойня, то рассказать об этом нужно было всем! Мы и сейчас очень счастливы, что дважды стали родителями близнецов. Несмотря на определенные сложности, мы не считаем это обузой или чем-то ужасным, как об этом говорят другие”, — рассказывает Сабине.

В целом беременность прошла хорошо, но были и некоторые трудности. “Для каждой мамы первая беременность — новый опыт, но в ожидании двойни волнуешься особенно. У меня было две плаценты, они вырабатывали очень много гормонов, и возникли нарушения функции щитовидной железы, поэтому пришлось пить лекарства. Когда дети начали подрастать, то стали давить на печень, поэтому у меня все болело, даже не могла нормально спать”, — вспоминает Сабине.