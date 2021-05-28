28.05.2021, 12:40
Почему кофе нельзя хранить в холодильнике
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Хранить кофе дома нужно в специальной посуде и ни в коем случаи не держать в холодильнике, так как это может быть крайне вредно, а также полностью испортит ароматный кофе, передает издание The Telegraph.
Во-первых — вкус кофе испортится, так как он естественным образом действует как дезодорант, поэтому если он хранится вместе с другими продуктами, которые источают запах, такими как рыба, мясо и сыр, он легко впитывает эти запахи.
Во-вторых — кофе, как и многие другие продукты питания и напитки, при контакте с воздухом вызывает процесс порчи. Поэтому идеальное место для ее хранения — инертный герметичный контейнер или вакуумные пакеты в прохладном месте.
Мартин Исарк — дегустатор еды и напитков заявил, что кофе следует пить в течение нескольких часов сразу после обжаривания и помола зерен, так он будет иметь замечательный вкус и аромат.
Источник: Obozrevatel