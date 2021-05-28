Почему кофе нельзя хранить в холодильнике

Во-первых — вкус кофе испортится, так как он естественным образом действует как дезодорант, поэтому если он хранится вместе с другими продуктами, которые источают запах, такими как рыба, мясо и сыр, он легко впитывает эти запахи.

Во-вторых — кофе, как и многие другие продукты питания и напитки, при контакте с воздухом вызывает процесс порчи. Поэтому идеальное место для ее хранения — инертный герметичный контейнер или вакуумные пакеты в прохладном месте.

Мартин Исарк — дегустатор еды и напитков заявил, что кофе следует пить в течение нескольких часов сразу после обжаривания и помола зерен, так он будет иметь замечательный вкус и аромат.