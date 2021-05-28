Конкурсы красоты возвращаются! Осенью в Таллинне выберут самую красивую женщину Европы и самую красивую бабушку Вселенной(3)
“Наши женщины покорили вселенную, про них написали во всех газетах и журналах. Победительницы конкурсов Mrs.Europe 2019, Мила Карпикова и Grandma Universe 2020, Светлана Гитерман были признаны самыми красивыми женщинами Европы и вселенной — говорят представители агентства.
Проведение двух международных конкурсов запланировано на сентябрь 2021 года. В рамках конкурсов, участницы различных стран мира проведут в Таллинне около 4-5 дней и познакомятся с городом, местами достопримечательности, а также с культурой Эстонии. Конкурсная программа состоит из 4 этапов, в которых участницы должны будут продемонстрировать национальный костюм, предоставить доклад на тему домашнего насилия и методов борьбы с нею на родине претендентки на корону, продемонстрировать свой талант и заключительным этапом станет финал и дефиле в вечерних нарядах.
Обладательница титула Миссис Европа 2019 Людмила Карпикова отметила, что подготовка к конкурсам уже идет полным ходом. “Мы очень надеемся, что в этом году все-таки сможем провести конкурсы Mrs.Europe 2021 и Grandma Universe/Classic 2021 в Таллинне, которые переносились уже два раза в связи с ситуацией в мире. Люди очень устали от постоянных ограничений и хотят снова вдохнуть жизнь и мы очень надеемся подарить женщинам немного праздника и красоты”, — отметила она.
По словам руководителя агентства Angel Models Agency Анны Микконен, людям, в данный момент, очень не хватает веселья и ярких эмоций. “Несмотря на сложное время, решили не останавливаться в подготовке к международным конкурсам. По этому объявляем кастинг на самую красивую бабушку и женщину старше 45 лет Эстонии, которая представит нашу страну в сентябре на международном конкурсе в Таллинне”, — сказала Анна.
“Милые дамы, наше агентство опять ищет “Granda Universe Еstonia” и самую-самую красотку за 45. Конкурс пройдет в двух категориях: для настоящих бабушек, которых уже радуют внуки и для женщин старше 45 лет. В этом случае наличие внуков не обязательно! Кастинг продлится до конца июня. Финал конкурса состоится в июле в клубе Prive, точная дата будет известна в ближайшее время”, — добавила Анна.
По словам самой обладательницы титула Grandma Universe 2020 Светланы Гитерман, с гордостью передам титул самой красивой бабушки Эстонии и Вселенной следующим достойным победительницам и поделюсь бесценным опытом. Своей победой в конкурсах хочу напомнить всем женщинам, желающим принять участие в кастинге, что после 45 лет жизнь не заканчивается! Можно и нужно быть красивой, успешной, расширять свой кругозор, быть открытой новому, мечтать и действовать! Ведь так часто мы, женщины, забываем о том, что все мы королевы!”, — сказала “самая красивая бабушка Вселенной”.
Для участия в кастинге необходимо отправить краткое резюме и 3 фотографии на электронный адрес angelmodelseu@gmail.com. В теме следует указать Grandma Universe/Classic Universe Estonia 2021. Конкурс пройдет в двух категориях. Для женщин, у которых есть внуки и для красавиц старше 45 лет, в этом случае наличие внуков не обязательно. Не упустите свой шанс показать себя миру и доказать, что в 40 лет жизнь только начинается. Участие в конкурсе платное.