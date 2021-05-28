Впервые за 500 лет женщина получила звание адмирала на британском Королевском флоте

"Коммодор Джуд Терри после почти четверти века службы нации и флоту избрана для производства в контр-адмиралы, став таким образом самой высокопоставленной женщиной в прошлом и настоящем Королевского военно-морского флота. Она будет отвечать за обучение, благополучие и карьерное продвижение моряков и морских пехотинцев от поступления до последнего дня их службы", - сказано в заявлении министерства обороны.

47-летняя Джуд Терри родом с острова Джерси приступит к обязанностям директора Королевского ВМФ по работе с личным составом с начала будущего года.

Она говорит, что горда быть первой и надеется оказаться не последней.

"Я всегда воспринимала себя прежде всего как моряка, потом как офицера обеспечения, затем как Джуд и лишь в последнюю очередь как женщину, - заявила она. - В нашем флоте не глядят на пол человека и предоставляют всем равные возможности".

"Мне везло на протяжении всей моей карьеры. У меня замечательный опыт, я имела полную поддержку моей семьи и работала с прекрасными коллегами, повидала мир и внесла свой вклад в операции, изменившие жизнь множества людей, в том числе в Афганистане, Сомали и Сьерра-Леоне", - добавила она.

В настоящее время она является заместителем директора департамента, который ей предстоит возглавить, и занимается, в частности, разработкой программы развития Королевского ВМФ до 2040 года.

"Производство коммодора Джуд Терри в контр-адмиралы - фантастический шаг вперед для нее самой и для флота. На протяжении всей своей службы она демонстрировала исключительный профессионализм, упорство и способности. Я от всей души поздравляю ее и верю, что ее пример вдохновит многих женщин-военнослужащих с лидерскими задатками", - заявила министр обороны Аннабел Голди.

Джуд Терри выросла в семье моряка и поступила на службу в 1997 году. В ее обязанности входили набор, обучение и организация питания личного состава.