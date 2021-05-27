Как женские вечеринки в Таллинне стали средством интеграции для русских и эстонских женщин?

Eesti missiooniinimene, Läänemaa Sädeinimene и предприниматель Кятлин Рохилайд-Альясте и Mrs Europe 2019 и предприниматель Мила Карпикова в 2018 году решили создать мероприятие, на котором все женщины будут чувствовать себя одинаково хорошо, станут королевами и вырвутся из повседневной рутины. Здесь не важен язык, нация, но важно чувство единства и умение наслаждаться окружающей красотой. Идея воплотилась в жизнь, и вот уже третий год подряд в Таллинне проходят гламурные, веселые, познавательные женские мероприятия, где важна каждая женщина и после каждого женского вечера участницы с нетерпением ждут нового мероприятия.

В рамках Womens Club были проведены показы таких известных дизайнеров и брендов как Diana Arno, Kaja Kuristik, Perit Muuga, Denis Mistjurin, QLR design, Monton, Dixie, Milan Fashion и т. д. Гости наслаждались изысками от Kalakala ja pojad, Bar-Bufee Nikolay, FitFood, Margot Crepes & Waffles и т. д. Мероприятия также поддержали различные благотворительные движения.

Каждый вечер полон подарков, сюрпризов и лотерейных призов. Такое ощущение, что у всех сразу день рождения, так как каждая женщина, пришедшая на мероприятие, получает подарок. Ведущими вечера были Ханнес Вырно, Юхан Крулль и Женя Фокин.

Вот что рассказывает одна из организаторов мероприятия Милла Карпикова: “Мероприятие Womens Club и его организация вызывает массу положительных эмоций вот уже на протяжении почти 3 лет. Когда ты видишь много красивых современных женщин, которые тщательно готовились к вечеру и у которых действительно горят глаза от возможности провести время в компании своих подруг, а также узнать и научиться чему-то новому. Выйти из своей повседневной рутины и насладиться этим вечером и почувствовать, что это время только для них. Получать и дарить положительные эмоции очень важно”.