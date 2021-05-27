Смертельный коктейль из ксанакса и кодеина уносит жизни подростков. Что говорят семейные врачи?

Елена Соломина: Вам раньше приходилось слышать о таком препарате, как “лин”?

Сергей Саади: Об этой смеси — “лин“ — никогда не приходилось слышать, но такие рекреационные наркотические смеси всегда были довольно популярны, и все врачи о них знают.

Андрей Титов: Периодически приходится слышать о тех или иных различных комбинациях препаратов, которые если не в свободном доступе, то по крайней мере по рецепту в аптеках продаются. Можно ли говорить о том, что практически любой препарат в той или иной комбинации в зависимости от количества может вызывать какое-то изменение сознания и тем самым быть привлекательным для таких любителей поэкспериментировать?

Сергей Саади: Все мы знаем, что во всех этих препаратах, в которых содержатся психотропные вещества, в частности “лин”, который может содержать кодеин или декстрометорфан, или ксанакс, про который мы сейчас говорим, они всегда используются в низкой дозировке. И если говорить о немедицинском использовании, то здесь, конечно, нужно иметь в виду, что никто не будет вам определять ту дозу, которая конкретно предназначена для определенного человека. Здесь нужно учитывать и возраст, и вес, и, может быть, какие-то сопутствующие болезни. Опасность, которую представляет собой “лин”, действительно большая, потому что последствия от этой комбинации никто не может предсказать.

Елена Соломина: А как это действует на организм человека, если взаимодействуют ксанакс, сироп от кашля с кодеином в составе, плюс — газированный напиток.