Вся правда об энергетиках: бодрят или вредят?(3)
Что такое энергетик?
Энергетики, они же энергетические напитки, — это напитки, которые способны возбуждать центральную нервную систему и вызывать кратковременный прилив бодрости.
Мы не будем брать в расчет употребление людьми всевозможных трав и снадобий для концентрации внимания, поскольку этому явлению несколько тысяч лет. В привычном нам виде первые энергетики появились в начале ХХ века. Тогда только появившаяся на рынке Coca-Cola состояла из листьев коки и орехов колы (отсюда и название напитка). Оба компонента известны как стимуляторы. Позже рецептура была изменена. В Великобритании в 1929 году появился напиток Lucozade Energy, призванный ускорять выздоровление больных и восполнять потерянную энергию организма. Постепенно и в других странах начали появляться свои виды тонизирующих напитков.
Анализ рынка показывает, что на данный момент лидирующие позиции в продаже энергетиков занимают напитки Red Bull и Monster. Общее количество проданных банок с с каждым годом увеличивается: с 1999 года по 2013 год виден рост этого сегмента рынка на 620%. Основная целевая аудитория напитка - от подростков до молодых взрослых возрастом до 34 лет.
Состав таких напитков менялся со временем, да и сейчас различается от марки к марке. Чаще всего они содержат:
- кофеин - главный стимулирующий компонент. Вместо кофеина в энергетиках могут использоваться экстракты чая, матэ или гуараны, которые по сути сами являются источником кофеина. В банке энергетика объемом 0,449 л может содержаться от 100 до 200 мг кофеина. Официально признанной безопасной дозой в день считается 400 мг чистого кофеина. Концентрации выше могут нанести вред организму, а с 1200 мг кофеина начинается прямое токсическое действие.
- сахара - в частности, глюкозу или сахарозу. Сахара придают энергетикам сладкий вкус, но помимо этого они служат источником легкоусвояемой энергии.
- таурин - сульфокислоту, участвующую в липидном обмене и выполняющую роль тормозного нейромедиатора в работе центральной нервной системы.
Дополнительно в состав энергетиков могут входить экстракты женьшеня или гуараны, L-карнитин, мелатонин, фенилаланин, витамины, а сахар может быть заменен на сахарозаменитель.
В нашей стране чаще всего продаются сильногазированные энергетики в емкостях объемом от 0,250 до 0,449 л. Хотя бывают и негазированные напитки, а также «шоты» - напитки в банках малого объема, но с высокой концентрацией активных веществ.
После употребления энергетика у человека повышается артериальное давление, ускоряется пульс (на фоне чего может возникнуть тревожность), увеличивается уровень сахара в крови. Суммарно это дает кратковременный прилив сил.
Не нужно быть большим специалистом, чтобы оценить негативные последствия регулярного или чрезмерного употребления энергетических напитков, тем более что об этом говорилось уже много раз. Обсудим то, что удалось разузнать ученым за последние несколько лет исследования вопроса влиянии напитка на здоровье.
Работают ли на самом деле энергетики?
Да, работают. Публикаций на эту тему достаточно много. Одна из последних - исследование влияния энергетиков на кратковременную максимальную производительность, время реакции и физические показатели среди юношей-спортсменов. Результаты тестов показали, что энергетические напитки действительно сокращают время реакции и улучшают физическую работоспособность. Поэтому в кратковременной перспективе энергетики действительно помогают сделать «марш-бросок».
Но даже при таком раскладе нужно осознавать все риски и возможные последствия.
Насколько энергетики опасны для сердца
Основная опасность, которую представляют напитки такого рода, - это дополнительная нагрузка на сердечную мышцу. Употребление энергетиков ведет к увеличению частоты сердечного ритма в 70% случаев.
Ученые подчеркивают, что употребление кофеина в количестве до 200 мг в день не приводит ни к каким значимым сердечно-сосудистым изменениям у взрослых. Эти 200 мг могут поступать как из кофе, так и из энергетиков. Принципиальной разницы нет. Но потребление энергетических напитков в значительном объеме (около 1 л в день - это две большие банки напитка) приводит к таким неприятным побочным эффектам, как одышка, учащенное сердцебиение, нервная гипервозбудимость, тремор и тошнота.
Оказывается, что энергетические напитки вызывают даже большее увеличение артериального давления, чем чистый кофеин.
Длительный и неконтролируемый прием энергетиков в конечном итоге приводит к повышению артериального давления, учащенному сердцебиению, наджелудочковой аритмии, спазму коронарной артерии или ее расслоению, бессоннице, тремору и нервозности.
Поэтому людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний или предрасположенным к ним, стоит отказаться от таких напитков. То же следует сделать и страдающим от неврологических заболеваний.
Можно ли смешивать энергетики с алкоголем
Алкогольсодержащие энергетики, или наоборот, алкогольные коктейли, содержащие кофеин, увеличивают количество потребляемого спиртного. Так как кофеин стимулирует нервную систему и снимает усталость, маскируя сигналы организма, человек склонен выпивать больше, чем обычно. В результате этого может наступить сильная алкогольная интоксикация.
Алкоголь относится к группе депрессантов, то есть он подавляет нервное возбуждение. В то время как кофеин - стимулятор и действует точно наоборот. Суммарно они дают противоположный друг другу эффект, отчего частота сердечного ритма увеличивается еще больше, чем в случае просто кофеина. А поскольку и кофеин, и этиловый спирт являются диуретиками, то наличие этих двух компонентов в одном напитке увеличивает риск обезвоживания.
Влияют ли энергетики на вес
Кофеин - далеко не единственный компонент в напитке, способный нанести вред. Большое количество сахара приводит к увеличению калорийности рациона, а вследствие этого - к увеличению веса. Это касается и детей, и взрослых.
Некоторые производители заменяют сахар на диетические заменители, например сукралозу или аспартам. Но потребление сахарозаменителей сверх нормы может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта.
Какие еще болезни провоцирует употребление энергетиков
Некоторые исследователи указывают на возможную связь частого употребления энергетических напитков с возникновением астмы, аллергического ринита и атопического дерматита среди корейских подростков, вынужденных употреблять энергетики из-за сверхвысокой учебной нагрузки.
С другой стороны, есть предположение, что существует связь между этими напитками и употреблениями психоактивных веществ и наркотиков. Но это лишь предположение.
Содержащиеся в напитках регуляторы кислотности (ортофосфорная или лимонная кислота) негативно сказываются на состоянии зубов. При частом употреблении они разрушают эмаль зубов, но то же самое касается и других сильногазированных напитков.
Итак, пять ключевых фактов об энергетиках:
- Энергетические напитки действительно могут дать вам кратковременный прилив сил.
- Безопасная доза кофеина в день - 400 мг. Однако выпивать более одной банки энергетика в день не стоит.
- При долгом употреблении больших количеств напитка могут развиться проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системой.
- Однозначно не стоит смешивать энергетические напитки или кофе с алкоголем.
- Сахар в энергетиках повышает калорийность рациона, поэтому может привести к увеличению веса.
Если вы пьете энергетические напитки на постоянной основе и заметили ухудшение своего самочувствия, нужно прекратить их употребление и обязательно обратиться к врачу.
P. S. Если вы хотели бы узнать чуть больше о том, как работает кофеин с точки зрения биологии, советуем посмотреть лекцию врача-токсиколога Алексея Водовозова на эту тему.