Вся правда об энергетиках: бодрят или вредят?

Дополнительно в состав энергетиков могут входить экстракты женьшеня или гуараны, L-карнитин, мелатонин , фенилаланин, витамины, а сахар может быть заменен на сахарозаменитель.

Состав таких напитков менялся со временем, да и сейчас различается от марки к марке. Чаще всего они содержат:

Анализ рынка показывает , что на данный момент лидирующие позиции в продаже энергетиков занимают напитки Red Bull и Monster. Общее количество проданных банок с с каждым годом увеличивается: с 1999 года по 2013 год виден рост этого сегмента рынка на 620%. Основная целевая аудитория напитка - от подростков до молодых взрослых возрастом до 34 лет.

Мы не будем брать в расчет употребление людьми всевозможных трав и снадобий для концентрации внимания, поскольку этому явлению несколько тысяч лет. В привычном нам виде первые энергетики появились в начале ХХ века. Тогда только появившаяся на рынке Coca-Cola состояла из листьев коки и орехов колы (отсюда и название напитка). Оба компонента известны как стимуляторы. Позже рецептура была изменена. В Великобритании в 1929 году появился напиток Lucozade Energy, призванный ускорять выздоровление больных и восполнять потерянную энергию организма. Постепенно и в других странах начали появляться свои виды тонизирующих напитков.

Энергетики, они же энергетические напитки, — это напитки, которые способны возбуждать центральную нервную систему и вызывать кратковременный прилив бодрости.

В нашей стране чаще всего продаются сильногазированные энергетики в емкостях объемом от 0,250 до 0,449 л. Хотя бывают и негазированные напитки, а также «шоты» - напитки в банках малого объема, но с высокой концентрацией активных веществ.

После употребления энергетика у человека повышается артериальное давление, ускоряется пульс (на фоне чего может возникнуть тревожность), увеличивается уровень сахара в крови. Суммарно это дает кратковременный прилив сил.

Не нужно быть большим специалистом, чтобы оценить негативные последствия регулярного или чрезмерного употребления энергетических напитков, тем более что об этом говорилось уже много раз. Обсудим то, что удалось разузнать ученым за последние несколько лет исследования вопроса влиянии напитка на здоровье.

Работают ли на самом деле энергетики?

Да, работают. Публикаций на эту тему достаточно много. Одна из последних - исследование влияния энергетиков на кратковременную максимальную производительность, время реакции и физические показатели среди юношей-спортсменов. Результаты тестов показали, что энергетические напитки действительно сокращают время реакции и улучшают физическую работоспособность. Поэтому в кратковременной перспективе энергетики действительно помогают сделать «марш-бросок».

Но даже при таком раскладе нужно осознавать все риски и возможные последствия.

Насколько энергетики опасны для сердца

Основная опасность, которую представляют напитки такого рода, - это дополнительная нагрузка на сердечную мышцу. Употребление энергетиков ведет к увеличению частоты сердечного ритма в 70% случаев.