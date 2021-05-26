Как стирать (или не стирать) мягкие игрушки: инструкция для родителей
Как часто стирать игрушки
Даже если ваш ребенок не пытался накормить любимого медвежонка вареньем, так что внешне он выглядит чистым, на нем все равно накапливаются пыль, грязь и бактерии. Игрушки периодически нужно чистить мягкой щеткой или мебельной насадкой пылесоса. А вот стирать их стоит примерно раз в месяц. Внимательно следите за чистотой игрушек, с которыми ребенок спит. Обязательно стирайте игрушки после болезни ребенка.
Как стирать в машинке
Вам повезло, если на ярлыке игрушки написано, что ее можно стирать в машинке. Обычно игрушки стирают на деликатном режиме в холодной воде с привычным порошком. И хотя наблюдать за тем, как игрушка болтается в машинке, жутко интересно, для защиты игрушки лучше положить ее в сетчатый мешок или наволочку на молнии.
Если на ярлычке нет четких указаний, перед стиркой проверьте, как игрушка перенесет воздействие порошка, и нанесите его на небольшой участок.
Как стирать руками
Потрепанные, а также игрушки с длинным ворсом безопаснее стирать руками. Так вы не повредите материал и не потеряете во время стирки ухо игрушки.
Сначала замочите ее в прохладной воде. Добавьте порошок. Берите меньше, чем используете для стирки в машинке. Стирайте игрушки руками, без щеток, так как они тоже могут испортить ткань. Затем слейте мыльную воду из таза, наберите чистую и прополощите в ней игрушку. Смените воду еще несколько раз, до тех пор, пока из игрушки не перестанет выходить пена. Затем вам нужно хорошо отжать игрушку. Только не выкручивайте ее! Осторожно сжимайте ее части. Привлеките ребенка, чтобы он сделал игрушке массаж.
Как сушить
Для этого этапа придется запастись терпением, ведь сохнуть игрушки будут долго. Самый безопасный вариант - просто положить игрушку на сушилку для одежды и иногда переворачивать ее. Вам нужно убедиться, что она просохнет внутри, прежде чем ребенок заберет ее для своих игр или сна, иначе в ней может образоваться плесень.
Попробуйте немного ускорить процесс и просушить игрушку феном. Включите его на минимальную мощность, выбирайте режим с холодным воздухом.
Осторожно причешите игрушку и еще раз сделайте массаж (то есть расправьте наполнитель). Все эти задачи тоже стоит поручить ребенку.
Как чистить игрушки, которые нельзя стирать
Но не все игрушки разрешается стирать даже руками. Например, нельзя стирать игрушки, наполненные гречневой шелухой или вишневыми косточками. Еще в игрушках могут быть звуковые модули или детали, закрепленные клеем, которые повредятся и отвалятся после контакта с водой. Очистить их и не испортить можно тремя способами.
1. Для первого возьмите чистое белое полотенце, стакан холодной воды и чайную ложку порошка. Растворите порошок в воде, смочите в ней полотенце и протрите игрушку. Смочите еще одно полотенце в чистой воде и удалите остатки раствора.
2. Слегка запылившиеся игрушки попробуйте почистить сухим способом. Положите их в мешок и посыпьте содой или крахмалом, завяжите мешок и потрясите. Затем достаньте игрушку и отряхните ее или пропылесосьте.
3. Если такой поверхностной чистки для игрушки ребенка уже не хватает, распорите ее, достаньте наполнитель или звуковой модуль и постирайте ткань руками. Просушите ее, снова наполните и зашейте. Вытащив наполнитель, вы сможете постирать и очень большие игрушки.
Что еще важно помнить
Регулярно проверяйте, крепко ли держатся на игрушках глаза, пуговицы и другие элементы, чтобы убедиться, что ребенок не оторвет и не проглотит их.
Если вам предстоит стирать одежду мягкой игрушки, сначала нанесите на ткань немного чистящего средства и проверьте, не изменится ли цвет. Ткань побледнела? Тогда ее придется стирать чистой водой без порошка.
Добавляйте при стирке дезинфицирующие средства. В продаже встречаются и спреи, но они могут испортить искусственный мех, поэтому их лучше использовать с осторожностью.