Как стирать (или не стирать) мягкие игрушки: инструкция для родителей

Как часто стирать игрушки

Даже если ваш ребенок не пытался накормить любимого медвежонка вареньем, так что внешне он выглядит чистым, на нем все равно накапливаются пыль, грязь и бактерии. Игрушки периодически нужно чистить мягкой щеткой или мебельной насадкой пылесоса. А вот стирать их стоит примерно раз в месяц. Внимательно следите за чистотой игрушек, с которыми ребенок спит. Обязательно стирайте игрушки после болезни ребенка.

Как стирать в машинке

Вам повезло, если на ярлыке игрушки написано, что ее можно стирать в машинке. Обычно игрушки стирают на деликатном режиме в холодной воде с привычным порошком. И хотя наблюдать за тем, как игрушка болтается в машинке, жутко интересно, для защиты игрушки лучше положить ее в сетчатый мешок или наволочку на молнии.

Если на ярлычке нет четких указаний, перед стиркой проверьте, как игрушка перенесет воздействие порошка, и нанесите его на небольшой участок.

Как стирать руками

Потрепанные, а также игрушки с длинным ворсом безопаснее стирать руками. Так вы не повредите материал и не потеряете во время стирки ухо игрушки.

Сначала замочите ее в прохладной воде. Добавьте порошок. Берите меньше, чем используете для стирки в машинке. Стирайте игрушки руками, без щеток, так как они тоже могут испортить ткань. Затем слейте мыльную воду из таза, наберите чистую и прополощите в ней игрушку. Смените воду еще несколько раз, до тех пор, пока из игрушки не перестанет выходить пена. Затем вам нужно хорошо отжать игрушку. Только не выкручивайте ее! Осторожно сжимайте ее части. Привлеките ребенка, чтобы он сделал игрушке массаж.

Как сушить

Для этого этапа придется запастись терпением, ведь сохнуть игрушки будут долго. Самый безопасный вариант - просто положить игрушку на сушилку для одежды и иногда переворачивать ее. Вам нужно убедиться, что она просохнет внутри, прежде чем ребенок заберет ее для своих игр или сна, иначе в ней может образоваться плесень.