Красота и здоровье
26.05.2021, 11:30

7 способов сжигать калории без физических упражнений

 
Photo by Andres Ayrton from Pexels
Высокая физическая активность и низкокалорийная диета — это самый эффективный способ снизить вес. Тем не менее есть много других методов, которые увеличивают ежедневную потерю калорий, пишет сайт Здоровье Mail.Ru.

В основном это происходит из-за повышения так называемого NEAT (Non Exercise Active Thermogenesis) — активного термогенеза, не связанного с физическими упражнениями. Он включает механизмы, которые сжигают калории без физических нагрузок. В зависимости от индивидуальных особенностей, NEAT помогает тратить до 2000 ккал в день, утверждают исследователи из German Institute of Human Nutrition.

Жуйте медленно

Чем тщательнее вы пережевываете пищу, тем меньшие порции нужны, чтобы насытиться, и в процессе вы также теряете немного калорий. Японские ученые проанализировали 23 наблюдательных исследования и выяснили, что те, кто ест быстро, чаще набирает лишний вес.

Также сжигать калории помогает жевание жвачки. В статье, опубликованной в The New England Journal of Medicine, исследователи из Mayo Clinic утверждают, что этот процесс увеличивает потерю энергии на 11 ккал в час. К тому же жвачка снижает уровень гормона стресса кортизола, который стимулирует рост жировых клеток, особенно тех, что находятся в животе. Выбирайте жвачку без сахара, то есть без лишних калорий.

Чаще смейтесь

Смотрите выступления комиков или видео в TikTok, болтайте с веселыми друзьями — в общем, делайте все, чтобы заставить себя смеяться до боли в животе. Американские ученые из Университета Вандербильта провели эксперимент, в ходе которого участники смотрели комедийные фильмы, а исследователи измеряли их расход калорий. Выяснилось, что смех увеличивает потерю энергии на 10-20% по сравнению с состоянием покоя.

Носите удобную одежду

Правильный выбор одежды хоть и немного, но влияет на количество калорий, которые вы тратите в течение дня. Закономерность простая: чем более официальную одежду вы носите, тем меньше двигаетесь, потому что строгие брюки и пиджаки сковывают движения.

Исследователи из Университета Висконсина обнаружили, что люди, которые ходили на работу в удобной повседневной одежде, тратили в среднем на 25 ккал в день больше, чем когда носили строгие офисные костюмы. Ученые подсчитали, что только благодаря правильному подбору гардероба вы можете потерять почти килограмм лишнего веса в год.

Дольше находитесь на холоде

Человек — теплокровное существо, и чтобы сохранять температуру тела, он тратит много энергии. Естественно, что чем холоднее, тем больше калорий нужно сжигать, чтобы удерживать те самые 36,6 градусов.

Важно еще и то, что холод повышает количество бурого жира. Сжигая его, организм получает тепло и тратит при этом больше калорий, чем при переработке более распространенного белого жира. Всего 50-100 г бурого жира повышают энергетические затраты на 150-300 ккал в день. Исследование ученых из Медицинской школы Университета Содружества Вирджинии показало, что те, кто месяц спали при температуре 19 градусов, удвоили количество бурого жира, а его метаболическая активность повысилась на 10%.
Вы можете придерживаться этой же тактики — спите при температуре 18–20 градусов, дополняйте это частыми прогулками на свежем воздухе и водными закаливающими процедурами.

Ищите альтернативные способы двигаться

Если нет времени или желания идти в спортзал, всегда можно найти множество вариантов как увеличить двигательную активность, чтобы мимоходом сжигать калории. Американские исследователи из Mayo Clinic выяснили, что среди людей с сидячим образом жизни лишний вес набирают те, кто двигается на 2,5 часа меньше, чем те, кто не страдает ожирением.

Проявляя минимальную двигательную активность, вы можете сжигать около 350 ккал в день, что в сумме снижает вес на 1-2 кг в месяц. Для этого нужно совсем немного:

  • Поднимайтесь по лестнице вместо лифта или эскалатора.
  • Ставьте машину в дальнем конце парковки, чтобы дальше идти к месту назначения.
  • Двигайтесь во время разговоров по телефону.
  • Используйте туалет в дальнем конце офиса, а не тот, что находится возле вас.
  • Ходите быстрее, чем обычно.
  • Гуляйте, когда встречаетесь с друзьями или коллегами.
  • Замените стул мячом для фитнеса — теперь вам придется постоянно напрягать мышцы туловища, чтобы поддерживать равновесие.

Это же касается не только работы, но и дома. Складывайте белье, вытирайте пыль с мебели или подметайте пол, пока смотрите телевизор. Еще лучше делать все это под динамичную музыку. Как показало исследование итальянских ученых, энергичная музыка повышает частоту сердечных сокращений. А это значит, что вы будете двигаться быстрее и интенсивней, что поможет сжигать дополнительные калории.

Поддерживайте правильную осанку

Исследователи из Фрайбургского университета в Швейцарии провели эксперимент и выяснили, что когда вы сидите с правильной осанкой, это несколько увеличивает расход энергии, а также повышает относительную скорость окисления жира. Дело в том, что вам приходится больше напрягать мышцы спины и плеч. Этот эффект станет более заметным, если вы будете чередовать сидение с двигательной активностью. Впрочем, ученые утверждают, что нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что этот способ помогает хоть как то снизить вес. В любом случае правильная осанка вам точно не навредит.

Пейте воду

Достаточное количество воды помогает расходовать энергию даже в состоянии покоя. Многочисленные исследования показывают, что повышенное потребление воды заставляет организм сжигать лишние калории. Это происходит с помощью активации водно-индуцированного термогенеза, то есть. процесса выработки тепла. Так, одно исследование ученых из немецкого Университета Гумбольдта показало, что употребление 500 мл воды увеличивает скорость метаболизма на 30%. Суммарно, 2 л воды позволяют сжечь 95 ккал в день.

Источники:

1. Burning calories without exercise — https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/burning-calories-without-exercise

2. 5 Ways to Burn Calories Without Exercise — https://www.verywellfit.com/ways-to-burn-calories-without-exercise-3496380#citation-3

3. 22 Ways to Lose Belly Fat Without Leaving Your House — https://www.eatthis.com/lose-weight-sitting/

4. 7 Science-Backed Ways to Burn Calories While Sitting — https://sitflow.com/blogs/news/7-science-backed-ways-to-burn-calories-while-sitting

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