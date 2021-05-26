7 способов сжигать калории без физических упражнений

В основном это происходит из-за повышения так называемого NEAT (Non Exercise Active Thermogenesis) — активного термогенеза, не связанного с физическими упражнениями. Он включает механизмы, которые сжигают калории без физических нагрузок. В зависимости от индивидуальных особенностей, NEAT помогает тратить до 2000 ккал в день, утверждают исследователи из German Institute of Human Nutrition.

Жуйте медленно

Чем тщательнее вы пережевываете пищу, тем меньшие порции нужны, чтобы насытиться, и в процессе вы также теряете немного калорий. Японские ученые проанализировали 23 наблюдательных исследования и выяснили, что те, кто ест быстро, чаще набирает лишний вес.

Также сжигать калории помогает жевание жвачки. В статье, опубликованной в The New England Journal of Medicine, исследователи из Mayo Clinic утверждают, что этот процесс увеличивает потерю энергии на 11 ккал в час. К тому же жвачка снижает уровень гормона стресса кортизола, который стимулирует рост жировых клеток, особенно тех, что находятся в животе. Выбирайте жвачку без сахара, то есть без лишних калорий.

Чаще смейтесь

Смотрите выступления комиков или видео в TikTok, болтайте с веселыми друзьями — в общем, делайте все, чтобы заставить себя смеяться до боли в животе. Американские ученые из Университета Вандербильта провели эксперимент, в ходе которого участники смотрели комедийные фильмы, а исследователи измеряли их расход калорий. Выяснилось, что смех увеличивает потерю энергии на 10-20% по сравнению с состоянием покоя.



Носите удобную одежду

Правильный выбор одежды хоть и немного, но влияет на количество калорий, которые вы тратите в течение дня. Закономерность простая: чем более официальную одежду вы носите, тем меньше двигаетесь, потому что строгие брюки и пиджаки сковывают движения.