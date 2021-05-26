7 способов сжигать калории без физических упражнений
В основном это происходит из-за повышения так называемого NEAT (Non Exercise Active Thermogenesis) — активного термогенеза, не связанного с физическими упражнениями. Он включает механизмы, которые сжигают калории без физических нагрузок. В зависимости от индивидуальных особенностей, NEAT помогает тратить до 2000 ккал в день, утверждают исследователи из German Institute of Human Nutrition.
Жуйте медленно
Чем тщательнее вы пережевываете пищу, тем меньшие порции нужны, чтобы насытиться, и в процессе вы также теряете немного калорий. Японские ученые проанализировали 23 наблюдательных исследования и выяснили, что те, кто ест быстро, чаще набирает лишний вес.
Также сжигать калории помогает жевание жвачки. В статье, опубликованной в The New England Journal of Medicine, исследователи из Mayo Clinic утверждают, что этот процесс увеличивает потерю энергии на 11 ккал в час. К тому же жвачка снижает уровень гормона стресса кортизола, который стимулирует рост жировых клеток, особенно тех, что находятся в животе. Выбирайте жвачку без сахара, то есть без лишних калорий.
Чаще смейтесь
Смотрите выступления комиков или видео в TikTok, болтайте с веселыми друзьями — в общем, делайте все, чтобы заставить себя смеяться до боли в животе. Американские ученые из Университета Вандербильта провели эксперимент, в ходе которого участники смотрели комедийные фильмы, а исследователи измеряли их расход калорий. Выяснилось, что смех увеличивает потерю энергии на 10-20% по сравнению с состоянием покоя.
Носите удобную одежду
Правильный выбор одежды хоть и немного, но влияет на количество калорий, которые вы тратите в течение дня. Закономерность простая: чем более официальную одежду вы носите, тем меньше двигаетесь, потому что строгие брюки и пиджаки сковывают движения.
Исследователи из Университета Висконсина обнаружили, что люди, которые ходили на работу в удобной повседневной одежде, тратили в среднем на 25 ккал в день больше, чем когда носили строгие офисные костюмы. Ученые подсчитали, что только благодаря правильному подбору гардероба вы можете потерять почти килограмм лишнего веса в год.
Дольше находитесь на холоде
Человек — теплокровное существо, и чтобы сохранять температуру тела, он тратит много энергии. Естественно, что чем холоднее, тем больше калорий нужно сжигать, чтобы удерживать те самые 36,6 градусов.
Ищите альтернативные способы двигаться
Если нет времени или желания идти в спортзал, всегда можно найти множество вариантов как увеличить двигательную активность, чтобы мимоходом сжигать калории. Американские исследователи из Mayo Clinic выяснили, что среди людей с сидячим образом жизни лишний вес набирают те, кто двигается на 2,5 часа меньше, чем те, кто не страдает ожирением.
Проявляя минимальную двигательную активность, вы можете сжигать около 350 ккал в день, что в сумме снижает вес на 1-2 кг в месяц. Для этого нужно совсем немного:
- Поднимайтесь по лестнице вместо лифта или эскалатора.
- Ставьте машину в дальнем конце парковки, чтобы дальше идти к месту назначения.
- Двигайтесь во время разговоров по телефону.
- Используйте туалет в дальнем конце офиса, а не тот, что находится возле вас.
- Ходите быстрее, чем обычно.
- Гуляйте, когда встречаетесь с друзьями или коллегами.
- Замените стул мячом для фитнеса — теперь вам придется постоянно напрягать мышцы туловища, чтобы поддерживать равновесие.
Это же касается не только работы, но и дома. Складывайте белье, вытирайте пыль с мебели или подметайте пол, пока смотрите телевизор. Еще лучше делать все это под динамичную музыку. Как показало исследование итальянских ученых, энергичная музыка повышает частоту сердечных сокращений. А это значит, что вы будете двигаться быстрее и интенсивней, что поможет сжигать дополнительные калории.
Поддерживайте правильную осанку
Исследователи из Фрайбургского университета в Швейцарии провели эксперимент и выяснили, что когда вы сидите с правильной осанкой, это несколько увеличивает расход энергии, а также повышает относительную скорость окисления жира. Дело в том, что вам приходится больше напрягать мышцы спины и плеч. Этот эффект станет более заметным, если вы будете чередовать сидение с двигательной активностью. Впрочем, ученые утверждают, что нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что этот способ помогает хоть как то снизить вес. В любом случае правильная осанка вам точно не навредит.
Пейте воду
Достаточное количество воды помогает расходовать энергию даже в состоянии покоя. Многочисленные исследования показывают, что повышенное потребление воды заставляет организм сжигать лишние калории. Это происходит с помощью активации водно-индуцированного термогенеза, то есть. процесса выработки тепла. Так, одно исследование ученых из немецкого Университета Гумбольдта показало, что употребление 500 мл воды увеличивает скорость метаболизма на 30%. Суммарно, 2 л воды позволяют сжечь 95 ккал в день.
Источники:
1. Burning calories without exercise — https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/burning-calories-without-exercise
2. 5 Ways to Burn Calories Without Exercise — https://www.verywellfit.com/ways-to-burn-calories-without-exercise-3496380#citation-3
3. 22 Ways to Lose Belly Fat Without Leaving Your House — https://www.eatthis.com/lose-weight-sitting/
4. 7 Science-Backed Ways to Burn Calories While Sitting — https://sitflow.com/blogs/news/7-science-backed-ways-to-burn-calories-while-sitting