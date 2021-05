7 способов сжигать калории без физических упражнений

В основном это происходит из-за повышения так называемого NEAT (Non Exercise Active Thermogenesis) — активного термогенеза, не связанного с физическими упражнениями. Он включает механизмы, которые сжигают калории без физических нагрузок. В зависимости от индивидуальных особенностей, NEAT помогает тратить до 2000 ккал в день, утверждают исследователи из German Institute of Human Nutrition.

Жуйте медленно

Также сжигать калории помогает жевание жвачки. В статье, опубликованной в The New England Journal of Medicine, исследователи из Mayo Clinic утверждают, что этот процесс увеличивает потерю энергии на 11 ккал в час. К тому же жвачка снижает уровень гормона стресса кортизола, который стимулирует рост жировых клеток, особенно тех, что находятся в животе. Выбирайте жвачку без сахара, то есть без лишних калорий.