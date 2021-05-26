Гороскоп
26.05.2021, 09:44

Затмение 26 мая 2021 года: как пережить самый опасный день весны разным знакам Зодиака

 
Photo by Johannes Plenio from Pexels
26 мая — день полного лунного затмения и суперлуния. Это значит, что придется смотреть в оба и надеяться только на себя. Не пытайтесь отвечать на вопрос «почему происходит именно так, а не иначе», ведь у сегодняшних событий зачастую не будет никакой логики. Старайтесь сегодня мыслить позитивно. Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно рекомендуют не принимать поспешных решений.

Астрологи сайта dailyhoro.ru дали важные советы каждому знаку Зодиака перед самым сложным и опасным днем этой весны.

Овен

Первое, что нужно сделать Овнам - это забыть про слово “хочу”. Оно будет являться источником большинства бед и проблем. Лучше не фокусироваться на своих желаниях, а заняться решением обязанностей, не перекладывая их на чужие плечи. Второй совет - нужно проще относиться ко всему происходящему.

Телец

Тельцам нужно временно перестать доказывать окружающим свою правоту. В это суперлуние лучше не спорить, не проявлять агрессии. В затмение лучше не совершать поступков, о которых можно пожалеть в будущем. Это строго противопоказано всем - не только Тельцам.

Близнецы

В полное затмение Луны астрологи настоятельно рекомендуют Близнецам не отправляться в дальние путешествия и не совершать дорогостоящие приобретения. Если люди данного Знака смогут последовать данному совету, их удаче не будет ничего угрожать. В противном случае можно будет ожидать неприятностей.

Рак

Самое важное качество для Раков 26 мая - отзывчивость. В самый опасный день весны нужно стараться помогать окружающим, причем делать это от чистого сердца. Вселенная обязательно заметит доброту Раков, за что пошлет им много удачи. Не стоит стремиться к легкой наживе.

Лев

Женщинам этого Знака астрологи советуют надевать 26 мая менее заметную и яркую одежду. Это нужно для того, чтобы токсичные люди, коих будет немало, обходили их стороной. Мужчинам-Львам желательно реже давать пустые обещания окружающим и перестать критиковать своих близких.

Дева

Луна сегодня не просто питается негативом. Она усиливает его и возвращает “отправителю”. Девам стоит отказаться от отрицательных эмоций, гнева. Даже если кто-то будет их провоцировать, им все равно стоит перестать на это реагировать. В противном случае в их жизни могут появиться новые проблемы.

Весы

Весам нельзя проявлять жадность. Если есть лишние деньги и время, лучше поделиться с окружающими. Можно пригласить вторую половинку на ужин в спокойное место или к себе домой, созвониться с дальними родственниками или друзьями, чтобы поддержать их в трудную минуту.

Скорпион

Скорпионы не должны 26 мая давать пустых обещаний. Ложь и притворство могут погубить их карьеру или любовные отношения. Также не стоит начинать новых дел. Скорее всего, они пойдут не по тому пути, которого ожидают сами Скорпионы. Это чревато потерей уверенности и всплеском негатива.

Стрелец

Стрельцам в период полного лунного затмения нельзя отключать свой рационализм. Это люди, которые могут и умеют принимать правильные решения, но если они хотя бы на секунду прислушаются к интуиции, они могут пойти по неверному пути. Из любых жизненных неурядиц 26 мая нужно выносить для себя уроки.

Козерог

Козерогам 26 мая ни в коем случае нельзя плясать под чужую дудку. Этот день станет расцветом токсичных людей, которые готовы пойти на любую хитрость, лишь бы добиться своего. Чтобы Козероги не познали горечь поражений, рационализм и осторожность в их сознании должны превалировать над импульсивностью.

Водолей

Водолеям в этот день лучше не носить с собой крупные суммы денег. Во-первых, в этот день можно повстречать на своем пути вора. Во-вторых, в Полнолуние в Стрельце может появиться желание потратить деньги на что-то бесполезное. Само собой, этого лучше не делать.

Рыбы

Рыбам астрологи советуют полагаться на факты, а не на домыслы. Только так можно будет обойти стороной неурядицы и негатив. В этот день люди могут распространять слухи и сплетни, поэтому информация из уст малознакомых личностей или недоброжелателей должна будет подвергаться проверке.

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