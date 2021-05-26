Затмение 26 мая 2021 года: как пережить самый опасный день весны разным знакам Зодиака
Астрологи сайта dailyhoro.ru дали важные советы каждому знаку Зодиака перед самым сложным и опасным днем этой весны.
Овен
Первое, что нужно сделать Овнам - это забыть про слово “хочу”. Оно будет являться источником большинства бед и проблем. Лучше не фокусироваться на своих желаниях, а заняться решением обязанностей, не перекладывая их на чужие плечи. Второй совет - нужно проще относиться ко всему происходящему.
Телец
Тельцам нужно временно перестать доказывать окружающим свою правоту. В это суперлуние лучше не спорить, не проявлять агрессии. В затмение лучше не совершать поступков, о которых можно пожалеть в будущем. Это строго противопоказано всем - не только Тельцам.
Близнецы
В полное затмение Луны астрологи настоятельно рекомендуют Близнецам не отправляться в дальние путешествия и не совершать дорогостоящие приобретения. Если люди данного Знака смогут последовать данному совету, их удаче не будет ничего угрожать. В противном случае можно будет ожидать неприятностей.
Рак
Самое важное качество для Раков 26 мая - отзывчивость. В самый опасный день весны нужно стараться помогать окружающим, причем делать это от чистого сердца. Вселенная обязательно заметит доброту Раков, за что пошлет им много удачи. Не стоит стремиться к легкой наживе.
Лев
Женщинам этого Знака астрологи советуют надевать 26 мая менее заметную и яркую одежду. Это нужно для того, чтобы токсичные люди, коих будет немало, обходили их стороной. Мужчинам-Львам желательно реже давать пустые обещания окружающим и перестать критиковать своих близких.
Дева
Луна сегодня не просто питается негативом. Она усиливает его и возвращает “отправителю”. Девам стоит отказаться от отрицательных эмоций, гнева. Даже если кто-то будет их провоцировать, им все равно стоит перестать на это реагировать. В противном случае в их жизни могут появиться новые проблемы.
Весы
Весам нельзя проявлять жадность. Если есть лишние деньги и время, лучше поделиться с окружающими. Можно пригласить вторую половинку на ужин в спокойное место или к себе домой, созвониться с дальними родственниками или друзьями, чтобы поддержать их в трудную минуту.
Скорпион
Скорпионы не должны 26 мая давать пустых обещаний. Ложь и притворство могут погубить их карьеру или любовные отношения. Также не стоит начинать новых дел. Скорее всего, они пойдут не по тому пути, которого ожидают сами Скорпионы. Это чревато потерей уверенности и всплеском негатива.
Стрелец
Стрельцам в период полного лунного затмения нельзя отключать свой рационализм. Это люди, которые могут и умеют принимать правильные решения, но если они хотя бы на секунду прислушаются к интуиции, они могут пойти по неверному пути. Из любых жизненных неурядиц 26 мая нужно выносить для себя уроки.
Козерог
Козерогам 26 мая ни в коем случае нельзя плясать под чужую дудку. Этот день станет расцветом токсичных людей, которые готовы пойти на любую хитрость, лишь бы добиться своего. Чтобы Козероги не познали горечь поражений, рационализм и осторожность в их сознании должны превалировать над импульсивностью.
Водолей
Водолеям в этот день лучше не носить с собой крупные суммы денег. Во-первых, в этот день можно повстречать на своем пути вора. Во-вторых, в Полнолуние в Стрельце может появиться желание потратить деньги на что-то бесполезное. Само собой, этого лучше не делать.
Рыбы
Рыбам астрологи советуют полагаться на факты, а не на домыслы. Только так можно будет обойти стороной неурядицы и негатив. В этот день люди могут распространять слухи и сплетни, поэтому информация из уст малознакомых личностей или недоброжелателей должна будет подвергаться проверке.