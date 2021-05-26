Затмение 26 мая 2021 года: как пережить самый опасный день весны разным знакам Зодиака

Астрологи сайта dailyhoro.ru дали важные советы каждому знаку Зодиака перед самым сложным и опасным днем этой весны.

Овен

Первое, что нужно сделать Овнам - это забыть про слово “хочу”. Оно будет являться источником большинства бед и проблем. Лучше не фокусироваться на своих желаниях, а заняться решением обязанностей, не перекладывая их на чужие плечи. Второй совет - нужно проще относиться ко всему происходящему.

Телец

Тельцам нужно временно перестать доказывать окружающим свою правоту. В это суперлуние лучше не спорить, не проявлять агрессии. В затмение лучше не совершать поступков, о которых можно пожалеть в будущем. Это строго противопоказано всем - не только Тельцам.

Близнецы

В полное затмение Луны астрологи настоятельно рекомендуют Близнецам не отправляться в дальние путешествия и не совершать дорогостоящие приобретения. Если люди данного Знака смогут последовать данному совету, их удаче не будет ничего угрожать. В противном случае можно будет ожидать неприятностей.

Рак

Самое важное качество для Раков 26 мая - отзывчивость. В самый опасный день весны нужно стараться помогать окружающим, причем делать это от чистого сердца. Вселенная обязательно заметит доброту Раков, за что пошлет им много удачи. Не стоит стремиться к легкой наживе.

Лев

Женщинам этого Знака астрологи советуют надевать 26 мая менее заметную и яркую одежду. Это нужно для того, чтобы токсичные люди, коих будет немало, обходили их стороной. Мужчинам-Львам желательно реже давать пустые обещания окружающим и перестать критиковать своих близких.

Дева

Луна сегодня не просто питается негативом. Она усиливает его и возвращает “отправителю”. Девам стоит отказаться от отрицательных эмоций, гнева. Даже если кто-то будет их провоцировать, им все равно стоит перестать на это реагировать. В противном случае в их жизни могут появиться новые проблемы.

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