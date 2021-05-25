9 вещей, которым каждый родитель должен научить ребенка
Правило #1. Следить за временем и звонить вам, когда он выходит из дома один и когда добирается до конечного пункта. Покажите на своем примере, что вы, взрослые люди, делаете то же самое — это нормальная забота друг о друге.
Правило #2. Громко кричать. Мы всегда учим детей вести себя тихо и никому не мешать. Поэтому даже в опасной ситуации они молчат. Устройте тренировку по крику в лесу и потом обязательно повторите в городе.
Правило #3. Доверять себе и своим чувствам. Если поведение чужого взрослого человека кажется ему необычным, нужно не думать, что ему показалось, а защитить себя: уйти, убежать, попросить помощи.
Правило #4. Знать наизусть телефоны родителей и домашний адрес.
Правило #5. Помнить главное правило потерявшегося: оставаться на месте! Затем нужно попросить помощи у “безопасных взрослых”: полицейского или охранника / работника того места, где он потерялся / человека с ребенком. Но категорически нельзя уходить со своего места с чужим человеком.
Правило #6. Звонить вам, если неожиданно из школы его встречает не тот, кто обычно (знакомый, родственник, домработница и т. д.), а вы его об этом не предупреждали. Иногда друзья и родственники всерьез ссорятся и могут посчитать, что ребенок — хороший аргумент в ссоре.
Правило #7. Говорить нет незнакомым людям — всегда, на любые предложения. Никуда не уходить с незнакомыми взрослыми.
Правило #8. Помнить: взрослые должны просить помощи у других взрослых, а не у ребенка. Можно помочь бабушке или дедушке подняться в автобус или донести до подъезда тяжелый пакет, но нельзя заходить в чужой подъезд.
Правило #9. И еще помнить, что никто не способен внешне отличить “хорошего” человека от “плохого”. Для ребенка должны быть “свои” — близкие люди, которым он доверяет и которых слушается, и “чужие”, которых он не слушается ни при каких обстоятельствах.
Больше про правила поведения детей и родителей в сложных ситуациях — в спецпроекте Дети Mail.ru и “Лиза Алерт”. Что делать, если ребенок потерялся в городе или в транспорте? Или он один дома — и в дверь звонит незнакомый человек? Или кто-то чужой встречает из школы? Посмотрите вместе с ребенком мультфильмы про безопасное поведение в сложных ситуациях, а потом сыграйте с ним в игру, чтобы проверить, как он запомнил правила.
При звонке на телефон поиска пропавших детей предлагается поддержка (а при необходимости – также кризисное консультирование и инструкции по поведению) взрослым, у которых пропали дети, а также детям и молодежи, которые заблудились, без предупреждения ушли из дома или только планируют это сделать.
Пропавшими детьми являются:
- дети, без предупреждения ушедшие из дома или попечительского учреждения;
- заблудившиеся или иным образом потерявшиеся дети;
похищенные дети;
- дети-иммигранты без сопровождения взрослых.