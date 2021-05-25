9 вещей, которым каждый родитель должен научить ребенка

Телефон поиска пропавших детей 116000

При звонке на телефон 116000 можно сохранить анонимность, если это не подвергает опасности жизнь и здоровье ребенка. Консультации проводятся на эстонском, русском и английском языках, при этом все обращения записываются.

Телефон поиска пропавших детей 116 000 – это общеэстонский круглосуточный бесплатный телефон помощи, при звонке на который можно сообщить о пропавшем ребёнке или получить консультацию, если ребёнок пропал.При звонке на телефон поиска пропавших детей предлагается поддержка (а при необходимости – также кризисное консультирование и инструкции по поведению) взрослым, у которых пропали дети, а также детям и молодежи, которые заблудились, без предупреждения ушли из дома или только планируют это сделать.Пропавшими детьми являются:- дети, без предупреждения ушедшие из дома или попечительского учреждения;- заблудившиеся или иным образом потерявшиеся дети;похищенные дети;- дети-иммигранты без сопровождения взрослых.