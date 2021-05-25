ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | “Проблемы с деньгами — всегда неудобная тема, но использовать друзей тоже ненормально”

“Моя давняя и любимая подруга потеряла работу в начале пандемии коронавируса, ее уволили. Будучи деятельным и достойным человеком, она быстро нашла новую работу, правда, зарабатывает она там во много раз меньше, чем на предыдущем месте.

Конечно, я хотела ее поддержать. Он несколько раз просила у меня в долг, чтобы заплатить за квартиру и нормально питаться. Я давала и не ожидала, что она вернет деньги. Если сможет, то когда-нибудь в будущем, когда снова начнет нормально зарабатывать.

Но кое-что меня ужасно беспокоит — я чувствую, что сейчас она начинает меня использовать. Осенью, когда кафе еще были открыты, я всегда платила за нее, когда мы ходили поесть. Я хотела, чтобы она немного расслабилась. Теперь ее зарплата немного выросла, и я решила, что ей больше не нужна помощь. Взрослый человек должен уметь считать деньги и распоряжаться ими.

Неделю назад мы пошли вместе поесть, и когда пришло время платить, она вдруг сделала большие глаза и объявила, что она совсем не подумала об этом, но на самом деле у нее не хватает денег. Может, я смогу еще раз оказать ей услугу? Ладно, я вошла в ее положение, но что это за отношение?..

Я постаралась забыть об этом, и через несколько дней пошла обедать с другой подругой. Мы только сделали заказ, когда увидели, что подруга, о которой я писала выше, идет по той же улице. Увидев нас, она села за наш столик и заказала себе не самую дешевую еду. Когда я осторожно поинтересовалась, не наладилась ли у нее ситуация с деньгами, она взорвалась: “Я слышала, что ты получила премию на работе! Тебе, что, жалко заплатить за меня? ”

После этого инцидента мы не разговаривали. Прошла уже пара дней, но это все еще не дает мне покоя. То, что я получила премию на работе, не означает, что я должна начинать всех угощать. Неужели наша многолетняя дружба оборвется из-за глупой денежной проблемы? Проблемы с деньгами — всегда неудобная тема, но такое отношение тоже ненормально”.