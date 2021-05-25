Как победить весенний авитаминоз? Разбираемся с экспертом по питанию из Эстонии
Существуют два понятия — гиповитаминоз или авитаминоз, — за которыми скрывается сезонная нехватка витаминов осенью и весной. Однако гиповитаминоз характеризуется тем, что в организме в недостаточном количестве, но все-таки присутствуют, те или иные витамины. При авитаминозе наблюдается критическая нехватка или полное отсутствие одного или нескольких витаминов.
Причины авитаминоза:
• скудность рациона питания,
• заболевания желудочно-кишечного тракта (при которых витамины не всасываются ворсинками кишечника и просто не попадают в кровь)
• пагубные привычки (которые нарушают синтез и усвоение витаминов),
• хронический стресс, постоянная усталость, прием медикаментозных препаратов, которые “выключают” действие витаминов.
Зачастую у человека при авитаминозе плохое настроение, он апатичен, с трудом встает по утрам, при этом ухудшается работа мозга.
И чтобы избежать или избавиться от всего этого нужно, прежде всего, подумать о полноценном питании.
Одно из лучших решений — сезонные продукты. Такие продукты максимально богаты витаминами и микроэлементами, так как созревают согласно естественному природному циклу. Сезонные овощи и фрукты можно и нужно есть в необработанном виде, сохраняя их полезный состав.
Список сезонных продуктов на апрель-май:
• Зелень, базилик, щавель
• Шпинат. Богат витаминами А, Е, С и К, каротином, фолиевой кислотой, железом и другими микроэлементами. Молодые листья шпината отлично превращаются в салат, а более жёсткие можно приготовить на сковороде, чуть припустив с маслом. Как только они уменьшатся в объёме — шпинат готов. Он подходит в качестве гарнира к мясу или рыбе, им можно заправить суп, добавить в тушёное мясо.
• Руккола, кресс-салат, салат радиккио. Они доступны и полны витаминов и клетчатки круглый год, но лучший вкус приобретают весной. Отличная привычка — смешивать разные сорта листьев и менять заправку помогает разнообразить рацион. Из свежей рукколы, пармезана и кедровых орешков можно самостоятельно приготовить песто — нужен только мощный блендер.
• Редис. Это кладезь полезных микроэлементов и витаминов. Для примера: один небольшой пучок редиски способен обеспечить организм суточной дозой аскорбиновой кислоты. Горчичные масла, которые и придают этому продукту горьковатый привкус, обладают антисептическим эффектом.
• Спаржа. Доступна круглый год, но по-настоящему хороша она только весною. Этот ранний овощ тоже наполнен витаминами группы В, в том числе фолиевой кислотой, витаминами С и К, а также массой микроэлементов. У спаржи ещё и очень низкая калорийность, а её единственным недостатком можно считать довольно высокую цену. Спаржа хороша в зелёных салатах с оливковым маслом, в супах-пюре, омлетах, пасте и запеканках. Из спаржи получается отличный гарнир к рыбе или курице.
• Лук-порей. По сравнению с репчатым луком, вкус у порея мягче и интереснее, запах менее выражен, а вот полезных веществ почти столько же: в его составе есть витамины С, В1 и В2, магний, калий и фосфор. Ещё в бело-зелёных луковых стеблях содержится довольно много каротина — природного антиоксиданта. Листья у порея жёстче, чем перья зелёного лука, поэтому обычно его не едят сырым, а готовят — и сделать это можно миллионом разных способов. Мягкий на вкус лук украсит омлет, самые разные супы (в том числе овощной, куриный или луковый), а ещё можно испечь киш на его основе.
• Мангольд. В отличие от обычной свеклы, мангольд — овощ ранний, его зелень появляется в мае и сохраняется до сильных заморозков. Молодые листья на вкус напоминают что-то среднее между шпинатом и свёклой и хороши в салатах. Листовую свёклу можно тушить и подавать как гарнир или отдельное блюдо, добавлять в омлеты и начинку для киша, использовать для заправки супа вместо капусты.
• Проростки. Богатейший источник витаминов. В ростках их содержание возрастает в несколько раз. Проращённые семена помогают разнообразить рацион и сделать его полезнее. К сожалению, готовые проращённые семена довольно дорого обходятся и относительно недолго хранятся — но можно вспомнить уроки биологии и прорастить их самостоятельно. Готовые ростки добавляют в салаты из свежих овощей, смузи или можно просто похрустеть в качестве полезного перекуса.
• Дикоросы — крапива, одуванчик, сныть, лопух, черемша. Дикоросы — это первые травы, растущие в земле под открытым небом. Именно эти травы являются СУПЕР суперфудами и приносят нашему организму неоценимую помощь и поддержку в межсезонье. Именно эти продукты — мультивитамины. Это съедобные растения, которые мы привыкли считать сорняками. Еще задолго до появления БАДов, наши предки восстанавливали силы природными суперфудами, которые всегда были под рукой в это время.
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Они обладают уникальными свойствами:
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• Источники огромного количества витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, многие по своей ценности превосходят культивируемые.
• Быстрый, легкий и главное бесплатный способ очищения и питания организма.
• Их можно добавлять в воду, смузи, делать салаты, супы.
• Хлорофилл, содержащийся в растениях, моментально усваивается нашим организмом, неся нам молодость и здоровье, а горечь снижает аппетит и защищает от переедания.
• Они несут природный информационно-генетический код, ведь их не коснулась рука селекционеров.
• Растут в диких условиях, на не тронутых человеком почвах без удобрений и пестицидов.
А что особенно важно, дикоросы обычно горькие или горьковатые на вкус, а ГОРЬКИЙ ВКУС нам важен для ДЕТОКСИКАЦИИ, в особенности ПЕЧЕНИ.
Так, например, листья одуванчиков повышают обмен веществ, улучшают работу органов пищеварения, нормализуют гормональный фон и даже омолаживают и подтягивают кожу.
Листья одуванчика обязательно замачивают на 30 мин в подсоленной воде, чтобы избавиться от горечи, а крапиву необходимо ополоснуть кипятком, чтобы она утратила жгучие свойства. Я рекомендую пробовать различные сочетания дикоросов, добавляйте их в салаты, смузи, супы, котлеты, начинки для пирогов.
Крапива богата полезными веществами, хорошо влияет на сосуды и повышает иммунитет. Использовать в пищу следует молодые побеги и листочки. Молодая крапива хороша в зеленых коктейлях, весенних салатах, а еще мелко нарезанными листьями крапивы можно посыпать готовые горячие блюда.
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И все это абсолютно бесплатно, плюс — как бонус — возможность чаще бывать на природе. Но важно собирать их вдали от оживлённых автодорог.
Главное, как следует, подготовиться и собирать точно съедобные растения! Картинки в Гугле окажут неоценимую помощь.
Конечно, куда проще приобрести “волшебный пузырек” с витаминами и пить их по весне более активно. И я, безусловно, рекомендую вам сделать это. Но! Важно уметь правильно подобрать витаминный и минеральный комплекс. Самое важное, это не должно отменять правильного сбалансированного питания, потому как даже несметное количество выпитых БАДов может оказаться совершенно бесполезным для организма, если вы их не усваиваете! А вот природные витамины из натуральных продуктов легче и лучше усваиваются организмом, чем синтетические. Они полезнее сами по себе — их биологическая структура более приемлема для организма. Большинство витаминов усваиваются исключительно в сочетании с другими веществами, и не работают без них вовсе, а в природе все относительно гармонично.
Следите за разнообразием, старайтесь не употреблять одни и те же блюда больше 2-3 раз в неделю. То есть ешьте все — овощи, фрукты, цельные крупы, зелень, а также не забывайте про дикую рыбу и продукты животного происхождения травяного откорма. Главное правило — это РАЗНООБРАЗИЕ и РАДУГА НА ТАРЕЛКЕ! А с умом подобранные БАДы станут хорошим дополнением к правильному питанию.
Весенний авитаминоз незнаком человеку, который весь год находится на полноценном рационе!
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Об авторе:
Татьяна Айзенштадт, практикующий нутрициолог (консультант по питанию) — специалист по превентивному образу жизни и рациону питания, занимаюсь снижением рисков, профилактикой и коррекцией состояний здоровья, а также компенсацией витаминно-минеральных дефицитов. Люблю тему ЗОЖ! Живу и дышу ею, вдохновляю, консультирую, делюсь тем, что знаю и опробовала на себе. Автор блога в Фейсбук “ЗОЖ с Татьяна Айзенштадт” и сайта со вкусными и полезными рецептами Готовь, как Танюшка.
Мой подход основан на следующих убеждениях:
- мы есть не только то, что мы едим, но и то, что мы усваиваем (в плане еды);
- настоящие изменения возможны только через осознанные перемены, маленькими шажками;
- во всем важен баланс, а в питании особенно: “Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза”!
- каждый человек уникален: только индивидуальный подход, основанный на понимании особенностей организма, образа жизни, может принести реальные длительные результаты.
Буду рада вам помочь!
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