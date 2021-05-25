Как победить весенний авитаминоз? Разбираемся с экспертом по питанию из Эстонии

• Руккола, кресс-салат, салат радиккио. Они доступны и полны витаминов и клетчатки круглый год, но лучший вкус приобретают весной. Отличная привычка — смешивать разные сорта листьев и менять заправку помогает разнообразить рацион. Из свежей рукколы, пармезана и кедровых орешков можно самостоятельно приготовить песто — нужен только мощный блендер.

• Шпинат. Богат витаминами А, Е, С и К, каротином, фолиевой кислотой, железом и другими микроэлементами. Молодые листья шпината отлично превращаются в салат, а более жёсткие можно приготовить на сковороде, чуть припустив с маслом. Как только они уменьшатся в объёме — шпинат готов. Он подходит в качестве гарнира к мясу или рыбе, им можно заправить суп, добавить в тушёное мясо.

Одно из лучших решений — сезонные продукты . Такие продукты максимально богаты витаминами и микроэлементами, так как созревают согласно естественному природному циклу. Сезонные овощи и фрукты можно и нужно есть в необработанном виде, сохраняя их полезный состав.

• скудность рациона питания, • заболевания желудочно-кишечного тракта (при которых витамины не всасываются ворсинками кишечника и просто не попадают в кровь) • пагубные привычки (которые нарушают синтез и усвоение витаминов), • хронический стресс, постоянная усталость, прием медикаментозных препаратов, которые “выключают” действие витаминов.

Существуют два понятия — гиповитаминоз или авитаминоз, — за которыми скрывается сезонная нехватка витаминов осенью и весной. Однако гиповитаминоз характеризуется тем, что в организме в недостаточном количестве, но все-таки присутствуют, те или иные витамины. При авитаминозе наблюдается критическая нехватка или полное отсутствие одного или нескольких витаминов.

• Спаржа. Доступна круглый год, но по-настоящему хороша она только весною. Этот ранний овощ тоже наполнен витаминами группы В, в том числе фолиевой кислотой, витаминами С и К, а также массой микроэлементов. У спаржи ещё и очень низкая калорийность, а её единственным недостатком можно считать довольно высокую цену. Спаржа хороша в зелёных салатах с оливковым маслом, в супах-пюре, омлетах, пасте и запеканках. Из спаржи получается отличный гарнир к рыбе или курице.

• Лук-порей. По сравнению с репчатым луком, вкус у порея мягче и интереснее, запах менее выражен, а вот полезных веществ почти столько же: в его составе есть витамины С, В1 и В2, магний, калий и фосфор. Ещё в бело-зелёных луковых стеблях содержится довольно много каротина — природного антиоксиданта. Листья у порея жёстче, чем перья зелёного лука, поэтому обычно его не едят сырым, а готовят — и сделать это можно миллионом разных способов. Мягкий на вкус лук украсит омлет, самые разные супы (в том числе овощной, куриный или луковый), а ещё можно испечь киш на его основе.

• Мангольд. В отличие от обычной свеклы, мангольд — овощ ранний, его зелень появляется в мае и сохраняется до сильных заморозков. Молодые листья на вкус напоминают что-то среднее между шпинатом и свёклой и хороши в салатах. Листовую свёклу можно тушить и подавать как гарнир или отдельное блюдо, добавлять в омлеты и начинку для киша, использовать для заправки супа вместо капусты.

• Проростки. Богатейший источник витаминов. В ростках их содержание возрастает в несколько раз. Проращённые семена помогают разнообразить рацион и сделать его полезнее. К сожалению, готовые проращённые семена довольно дорого обходятся и относительно недолго хранятся — но можно вспомнить уроки биологии и прорастить их самостоятельно. Готовые ростки добавляют в салаты из свежих овощей, смузи или можно просто похрустеть в качестве полезного перекуса.