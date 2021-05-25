Правда ли, что люди во сне худеют, а те, кто мало спит – толстеют? И сколько нужно спать?

Короткий ответ: по утрам, сразу после пробуждения, мы действительно весим чуть меньше, чем вечером, когда засыпаем. Но похудением это считать нельзя: около 80% потерянных за ночь граммов приходятся на воду. Так что просто с помощью сна похудеть не получится. В то же время, исследования показывают, что хронический недосып приводит к нарушению выработки гормонов, регулирующих аппетит, и как следствие — перееданию и ожирению. Именно поэтому, если вы хотите, чтобы вам было легче контролировать свою диету в течение дня — постарайтесь спать рекомендованные 7-8 часов день.

По утрам весы показывают чуть меньше, чем вечером. Значит мы правда худеем во сне?

Не совсем. По ночам наш организм действительно сжигает калории за счет сложных метаболических процессов, которые не прекращаются во время сна. Но количество этих калорий невелико. Большая же часть веса, который мы теряем во сне, приходится на воду, которая выходит из организма с дыханием и потом. Исследования говорят, что на воду приходится более 80 % потерянных за ночь граммов, и все они вернутся, стоит вам выпить утренний стакан сока или чашку чаю и восстановить таким образом водный баланс.

Тогда возможно стоит спать меньше, чтобы расходовать больше калорий?

Определенная логика здесь есть: в период бодрствования человек действительно расходует больше калорий, чем во время сна. Но здесь возникает другая проблема. Несколько масштабных исследований обнаружили связь между хроническим дефицитом сна и более высоким индексом массы тела. Например, одно из таких исследований показало, что вероятность развития ожирения у тех, кто спит менее пяти часов в сутки, в среднем в три раза выше, чем у тех кто спит 7-8 часов.

