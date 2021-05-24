ФОТО И ВИДЕО | Подросток из Испании после ссоры с матерью вырыл себе подземное жилище. Там есть отопление и интернет

LA CUEVA , el hilo de cómo un chaval de 14 años empezó una cueva.



1. 9 marzo 2015; tras una pataleta de prepuber, me puse a darle picazos al bancal, no manejaba yo muy bien las emociones xd pic.twitter.com/U1VyVwjoFu — Kokomo (@andresiko_16) April 26, 2021

В его “норе” есть мебель, вентиляция, отопление и даже Интернет. А если Андресу захочется устроить вечеринку, в его подземном доме поместятся семь человек, сообщает CNN.

Канто начал строить подземное жилище, когда ему было 14 лет. Мать заставляла его надеть пиджак вместо спортивной одежды, если он хочет пойти гулять. Андрес взбунтовался и сказал, что найдет себе занятие дома.

Парень вышел во двор, схватил лопату и начал копать, не совсем понимая, для чего. Андресу просто нужно было выпустить пар. К вечеру во дворе появилась приличная яма глубиной 1,2 метра.

Empezando con los últimos dos pilares de hormigón con encofrados!! pic.twitter.com/2pewVlC4d9 — Kokomo (@andresiko_16) May 7, 2021

Позже друг Андреса вдохновил его продолжить работу. Канто укрепил потолок и стены, построил ступеньки, коридор, небольшую гостиную и спальню с кроватью. На эту работу ушли годы.

Сейчас Андресу уже 20 лет. Он до сих пор пользуется своей “берлогой”. Когда на улице 35-градусная жара, в подземном доме комфортная 20-градусная температура. А зимой молодой человек топит небольшую печку.

Andreu responde: El zagal sigue con su proyecto, ahora me obliga a grabarle cual esclavo. La fama ha cambiado a mi colega… 😢 pic.twitter.com/QBV5QbFJoj — Anjor (@andreupjo) April 28, 2021

В конце апреля Андрес опубликовал в соцсетях снимки “норы”, которые тут же стали вирусными. После этого во двор к Канто наведались полиция и агент Службы охраны природы, чтобы проверить, не занимается ли парень незаконной деятельностью, но все оказалось в порядке.

Un adolescente discutió con su madre y se puso a cavar para sacar su frustración. 6 años después, tiene una cueva con calefacción y wifi https://t.co/FRP7PNYJ9S — CNN en Español (@CNNEE) May 21, 2021

Андрес получил диплом бакалавра по искусству и намерен стать актером. Для этого ему придется переехать в крупный город. Подземный дом будет пустовать, но Канто обещает время от времени его проведывать.