Я – мама
24.05.2021, 14:45

ФОТО И ВИДЕО | Подросток из Испании после ссоры с матерью вырыл себе подземное жилище. Там есть отопление и интернет

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Photo by Ayman Nouas from Pexels
Многие подростки мечтают иметь неприступную “берлогу”, в которой смогут уединиться после ссор с родителями. Парень из испанского городка Ла-Романа по имени Андрес Канто решил не останавливаться на мечтах и построил себе подземное жилище прямо во дворе родительского дома, рассказывает сайт “Новости Mail.Ru”.

В его “норе” есть мебель, вентиляция, отопление и даже Интернет. А если Андресу захочется устроить вечеринку, в его подземном доме поместятся семь человек, сообщает CNN.

Канто начал строить подземное жилище, когда ему было 14 лет. Мать заставляла его надеть пиджак вместо спортивной одежды, если он хочет пойти гулять. Андрес взбунтовался и сказал, что найдет себе занятие дома.

Парень вышел во двор, схватил лопату и начал копать, не совсем понимая, для чего. Андресу просто нужно было выпустить пар. К вечеру во дворе появилась приличная яма глубиной 1,2 метра.

Позже друг Андреса вдохновил его продолжить работу. Канто укрепил потолок и стены, построил ступеньки, коридор, небольшую гостиную и спальню с кроватью. На эту работу ушли годы.

Сейчас Андресу уже 20 лет. Он до сих пор пользуется своей “берлогой”. Когда на улице 35-градусная жара, в подземном доме комфортная 20-градусная температура. А зимой молодой человек топит небольшую печку.

В конце апреля Андрес опубликовал в соцсетях снимки “норы”, которые тут же стали вирусными. После этого во двор к Канто наведались полиция и агент Службы охраны природы, чтобы проверить, не занимается ли парень незаконной деятельностью, но все оказалось в порядке.

Андрес получил диплом бакалавра по искусству и намерен стать актером. Для этого ему придется переехать в крупный город. Подземный дом будет пустовать, но Канто обещает время от времени его проведывать.

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