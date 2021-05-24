ФОТО И ВИДЕО | Подросток из Испании после ссоры с матерью вырыл себе подземное жилище. Там есть отопление и интернет(3)
В его “норе” есть мебель, вентиляция, отопление и даже Интернет. А если Андресу захочется устроить вечеринку, в его подземном доме поместятся семь человек, сообщает CNN.
Парень вышел во двор, схватил лопату и начал копать, не совсем понимая, для чего. Андресу просто нужно было выпустить пар. К вечеру во дворе появилась приличная яма глубиной 1,2 метра.
Позже друг Андреса вдохновил его продолжить работу. Канто укрепил потолок и стены, построил ступеньки, коридор, небольшую гостиную и спальню с кроватью. На эту работу ушли годы.
Сейчас Андресу уже 20 лет. Он до сих пор пользуется своей “берлогой”. Когда на улице 35-градусная жара, в подземном доме комфортная 20-градусная температура. А зимой молодой человек топит небольшую печку.
В конце апреля Андрес опубликовал в соцсетях снимки “норы”, которые тут же стали вирусными. После этого во двор к Канто наведались полиция и агент Службы охраны природы, чтобы проверить, не занимается ли парень незаконной деятельностью, но все оказалось в порядке.
Андрес получил диплом бакалавра по искусству и намерен стать актером. Для этого ему придется переехать в крупный город. Подземный дом будет пустовать, но Канто обещает время от времени его проведывать.