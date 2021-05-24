Диетологи назвали самые полезные продукты для переболевших COVID-19

Диетолог Прити Тяги (Preety Tyagi) советует переболевшим новой коронавирусной инфекцией добавить в рацион больше сложных углеводов, например, цельнозерновых продуктов. Кроме того, она рекомендует есть больше йогуртов, пить настой чайного гриба, есть соленые огурцы и бобы. Все это, по ее мнению, поможет восстановить микрофлору кишечника и укрепит иммунитет.

Также доктор Тяги советует съедать на завтрак горсть грецких орехов, миндаля или тыквенных семечек, которые богаты омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, способствующими восстановлению организма после болезни. Грецкие орехи, кроме того, богаты цинком, селеном, белком и витамином В, играющими важную роль в оздоровлении ослабленного организма.

Доктор Рохини Патил (Rohini Patil) считает, что после болезни не стоит сразу же возвращаться к привычному образу жизни и питанию. В первую очередь, Патил рекомендует спать по восемь-девять часов в сутки, так как после болезни иммунная система продолжает восстанавливаться после тяжелой борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Врач советует пить как можно больше жидкости и повременить с чрезмерными физическими и умственными нагрузками. Для восстановления естественного водного баланса в организме она рекомендует пить воду с семенами чиа и базиликом.

Ранее диетолог Андрей Князьков назвал особенно полезный продукт для восстановления после COVID-19. Переболевшим новой коронавирусной инфекцией людям он посоветовал включить в рацион перец, особенно болгарский.