Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года

Овен. У Овнов жизненные силы будут уходить с огромной скоростью. Даже самые простые дела окажутся весьма энергозатратными, и это в том случае, если Овны не будут ни с кем спорить и конфликтовать. На той неделе Овнам будет крайне сложно избежать усталости. Нужно быть как можно более осторожными в вопросах времени и энергии. Необходимо расписать свои дела и следовать планам. Если произойдет что-то непредвиденное, лучше не паниковать. Можно попросить о помощи близких.

Телец. У Тельцов неделя пройдет так, как они проведут ее первый день. От понедельника будет зависеть очень многое. Например, если в этот день разобраться со всеми делами на работе, можно будет в значительной степени преуспеть и в остальные дни. Тельцы смогут исполнить свои мечты. Начиная с 25 мая лучше действовать в одиночку, ведь затмение Луны сделает так, что любое партнерство должно будет преодолеть некоторые проблемы. Сейчас это точно будет лишним.

Близнецы. Близнецам стоит жить по законам Вселенной, не нарушая их. Это спасет их от невезения, проблем, искушений. В конце недели лучше как следует отдохнуть. На выходных противопоказано даже заниматься простыми домашними делами. Это будет очень важное, но сложное время, в которое звезды и планеты откроют Близнецам различные тайны. Астрологи советуют спокойнее относиться к правде, не выходить из себя и принимать мудрые решения. 26 мая стоит быть предельно осторожными за рулем и в поездках на других видах транспорта.

Рак. У Раков продолжается удачный период для поиска второй половинки, который продлится до 25 мая включительно. После и во время затмения лучше ни с кем не знакомиться. Очень важно на этой неделе проверять любовную совместимость, не совершать резких и необдуманных шагов в бизнесе и финансовой сфере. Покупки лучше пока отложить. Из-за затмения Раки могут наделать ошибок и накупить максимально бесполезных, некачественных товаров. Затмение поможет раскрыть ложь и найти ответы на важные жизненные вопросы.