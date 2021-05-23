Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Овен. У Овнов жизненные силы будут уходить с огромной скоростью. Даже самые простые дела окажутся весьма энергозатратными, и это в том случае, если Овны не будут ни с кем спорить и конфликтовать. На той неделе Овнам будет крайне сложно избежать усталости. Нужно быть как можно более осторожными в вопросах времени и энергии. Необходимо расписать свои дела и следовать планам. Если произойдет что-то непредвиденное, лучше не паниковать. Можно попросить о помощи близких.
Телец. У Тельцов неделя пройдет так, как они проведут ее первый день. От понедельника будет зависеть очень многое. Например, если в этот день разобраться со всеми делами на работе, можно будет в значительной степени преуспеть и в остальные дни. Тельцы смогут исполнить свои мечты. Начиная с 25 мая лучше действовать в одиночку, ведь затмение Луны сделает так, что любое партнерство должно будет преодолеть некоторые проблемы. Сейчас это точно будет лишним.
Близнецы. Близнецам стоит жить по законам Вселенной, не нарушая их. Это спасет их от невезения, проблем, искушений. В конце недели лучше как следует отдохнуть. На выходных противопоказано даже заниматься простыми домашними делами. Это будет очень важное, но сложное время, в которое звезды и планеты откроют Близнецам различные тайны. Астрологи советуют спокойнее относиться к правде, не выходить из себя и принимать мудрые решения. 26 мая стоит быть предельно осторожными за рулем и в поездках на других видах транспорта.
Рак. У Раков продолжается удачный период для поиска второй половинки, который продлится до 25 мая включительно. После и во время затмения лучше ни с кем не знакомиться. Очень важно на этой неделе проверять любовную совместимость, не совершать резких и необдуманных шагов в бизнесе и финансовой сфере. Покупки лучше пока отложить. Из-за затмения Раки могут наделать ошибок и накупить максимально бесполезных, некачественных товаров. Затмение поможет раскрыть ложь и найти ответы на важные жизненные вопросы.
Лев. У Львов в середине этой недели ожидается сильный спад энергетики. Это может привести к перепадам настроения. Главное - не расстраиваться по мелочам, растрачивая впустую жизненные силы. До среды включительно Львам лучше затаиться и не выходить из зоны комфорта. Четверг и пятница будут относительно благоприятными, а вот на выходных все снова погрузится во тьму. Меркурий и Венера могут спутать Львам все карты и заставить их пойти по неверному пути. Вернуть все назад будет крайне непросто.
Дева. Девам начало недели лучше посвятить очищению своей ауры. Необходимо изгнать из своего внутреннего мира всю злобу, зависть и обиды. Это поможет пережить невзгоды, которые звезды и планеты приготовили всем нам начиная с 26 мая. Многих Дев обойдут стороной нерешаемые трудности, потому что они частенько демонстрируют скромность. У таких людей редко появляются враги. Если все-таки появится тот, кто захочет ссоры, лучше не реагировать на провокации. Спокойствие и холодный расчет - главное оружие против неурядиц.
Весы. Весам астрологи советуют найти людей, с которыми можно будет образовать команду. Взаимовыручка - гарантия того, что проблемы обойдут стороной. Удивительно, но на этой опаснейшей неделе Весы смогут обрести свою любовь и побороть одиночество. В поездки лучше не отправляться, покупки тоже лучше не совершать. Поддержать свое биополе в нормальном состоянии Весам помогут легкие физические нагрузки, прогулки, увлечения и хобби.
Скорпион. Скорпионы на этой неделе могут гораздо чаще обычного совершать ошибки. Луна, Венера и Меркурий будут действовать на сознание этих людей крайне негативно. Совладать с этим воздействием можно. Для этого необходимо слушать не интуицию, а здравый смысл, научиться ставить себя на место другого человека. В финансовой сфере в начале недели возможны грандиозные успехи, а вот с четверга ожидается застой, особенно в творческом направлении.
Стрелец. Больше всего повезет на этой неделе Стрельцам, которые занимаются спокойной интеллектуальной или физической работой. Ближе к выходным на Стрельцов могут напасть неприятные воспоминания. Астрологи рекомендуют им избавляться от неприятных мыслей. Начало недели будет ярким и позитивным, но это не значит, что можно все дни проводить в делах. Нужно отдыхать и релаксировать, сохраняя силы на четверг, пятницу и выходные. 27 и 28 мая будет шанс преуспеть в финансовой сфере.
Козерог. Козерогам стоит немного отвлечься от рабочей рутины, финансовых дел, покупок, бизнеса. Астрологи советуют сосредоточить свое внимание на поисках второй половинки. Всем, кто уже успел обзавестись семьей или второй половинкой, нужно как можно больше времени проводить с близкими. Также не помешает навестить родителей, бабушек и дедушек. Людям свойственно будет скучать друг по другу, а на Козерогов и вовсе может напасть ностальгия. Не стоит уединяться на долгое время.
Водолей. Водолеям в период с 24 по 30 мая будет свойственно перетягивать на себя чужие проблемы. Решение чужих неурядиц - это не лучший выбор. Лучше сосредоточиться на своих делах, потому что люди имеют привычку садиться на шею, особенно в опасные отрезки времени. Астрологи советуют Водолеям не пытаться усидеть на двух стульях. Нужно будет выбрать одно - либо работу, либо дела по дому. Возможно, что негативный союз Венеры и Меркурия в конце недели поставит Водолеев перед дилеммой в любовной сфере.
Рыбы. Рыбам необходимо научиться читать людей. Из-за затмения в середине и в конце недели обман и притворство станут нормой. Также стоит опасаться сплетен и слухов. Доверять можно только себе и никому больше. Удивительно, но в финансовой сфере Рыб могут ожидать приятные сюрпризы. Перед этими людьми могут открыться новые дороги и возможности. Астрологи советуют быть предельно внимательными ко всему происходящему вокруг.
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Тяжелее всего будет на этой неделе представителям злых знаков Зодиака. Отрицательные эмоции им будет сдерживать крайне непросто. В конце этой весны нельзя терять веру в себя.