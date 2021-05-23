Можно ли пить алкоголь после вакцинации? И другие не такие уж безобидные вопросы

Чего следует избегать до вакцинации



Солнечных ожогов непосредственно перед вакцинацией или в дни после нее, поскольку такой тип ожога сильно мобилизует иммунную систему.

Всего, что (чрезмерно) стимулирует иммунную систему, например, плавания в холодной воде или упражнений с очень высокой интенсивностью, если они не являются для вас привычными.

Действий, которые ослабляют иммунную систему: работы по ночам, просмотра сериалов или вечеринок, вызывающих недосыпание, избыток алкоголя и так далее.

Приема лекарств, ослабляющих иммунитет. К ним относятся нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен (адвил, спифен, нурофен) или его родственник флурбипрофен (антадис, часто назначаемый при болезненных менструациях), а также кортизон. В то же время прием антигистаминных препаратов — не проблема: не нужно ходить с раздувшимся носом, отстраняя своего союзника по борьбе против пыльцы.

Что нужно учитывать в день вакцинации и после



Наденьте что-то, что позволит раскрыть дельтовидную мышцу или оставить ее открытой. Это сэкономит драгоценное время медицинских работников и других людей, желающих пройти вакцинацию.

Правильно выберите руку для инъекции: мы часто думаем о руке, которой мы не пишем, но лучше выбрать руку, на которой мы не спим.

Поскольку вакцина имитирует вирусную атаку, и организм в ответ активирует защитные силы, возможно испытать нечто похожее на гриппоподобное заболевание или тяжесть в голове. Это совсем не страшно, и вам ничего не стоит делать, кроме как хорошо увлажнить горло, отдохнуть и, возможно, принять парацетамол. Это причина, по которой некоторые люди предпочитают делать прививку накануне выходного дня.