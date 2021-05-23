Сделать утренний кофе максимально полезным поможет простая специя

Секрет кроется в приправе, которая является одной из самых известных и ценных в мире — шафран. Это “кулинарное золото”, как называют его французы, получают из цветка крокуса. Из-за сложности производства специя считается одной из самых дорогостоящих в мире. У шафрана отчетливый, но мягкий вкус, кроме того, он обладает рядом важных преимуществ для здоровья.

Согласно Healthline, шафран может снимать спазмы, стимулировать либидо, предотвращать деменцию и снижать кровяное давление. Еще одно преимущество заключается в способности бороться с депрессией и улучшать настроение. За эти свойства шафран также называют “солнечной специей”.

Как пишет Food.com, чтобы приготовить вкусный кофе с шафраном, приправу нужно добавлять в него, предварительно растерев в порошок. Для получения еще больше пользы можно добавить корицу и мед.

Ранее специалист назвала полезные альтернативы утреннему кофе. По ее словам, лучший в этом перечне — японский чай матча или любой другой зеленый чай. Такие напитки не вызывают нервозности и бессонницы, поскольку в их состав входит теанин, который нейтрализует негативные эффекты кофеина, добавил она.



