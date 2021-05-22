22.05.2021, 21:51
Жительница Чехии родила через четыре месяца после смерти мозга. Ребенок оказался совершенно здоров(6)
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Об этом редком клиническом случае рассказали в American Journal of Case Reports врачи отделения анестезиологии и интенсивной терапии медицинского факультета и клиники Масарикового университета (Брно, Чехия), пишет сайт Дети Mail.Ru.
27-летняя женщина на сроке беременности 16 недель поступила в отделение интенсивной терапии в связи с обширным кровоизлиянием в головной мозг. На шестой день после госпитализации у нее была подтверждена смерть мозга. Врачами было принято непростое решение продолжать поддерживать жизнедеятельность организма матери с тем, чтобы обеспечить нормальное развитие плода.
Междисциплинарной команде медиков удалось добиться этой цели, поддерживая гомеостаз материнского организма в течение 117 дней (почти четырех месяцев) после гибели мозга. В итоге на сроке восемь месяцев беременности на свет появилась здоровая девочка весом 2140 граммов. Как показали наблюдения за ее здоровьем, спустя год после рождения ребенок растет и развивается нормально.