Жительница Чехии родила через четыре месяца после смерти мозга. Ребенок оказался совершенно здоров

27-летняя женщина на сроке беременности 16 недель поступила в отделение интенсивной терапии в связи с обширным кровоизлиянием в головной мозг. На шестой день после госпитализации у нее была подтверждена смерть мозга. Врачами было принято непростое решение продолжать поддерживать жизнедеятельность организма матери с тем, чтобы обеспечить нормальное развитие плода.