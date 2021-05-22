Как привлечь богатство и изобилие летом 2021 года: советы для всех знаков Зодиака

Овен. Овнам астрологи советуют пересмотреть свой подход к делам. Нужно попробовать найти в себе изъяны. Это поможет открыть новые двери, ведущие к финансовому продвижению и обретению удачи. Самокритичность этим летом будет для Овнов главной путеводной звездой.

Телец. Тельцам стоит как можно меньше общаться с людьми излишне консервативных взглядов. Такие люди будут максимально “неудобными” союзниками. Они могут заставить Тельцов поверить в ложные истины, затрудняющие путь к финансовому продвижению.

Близнецы. Все, что нужно Близнецам этим летом для денежного роста, это умение проявлять дипломатичность в спорах и конфликтах. Эти люди нередко выходят из себя по мелочам, но нужно пересмотреть этот аспект своего характера. В эти три месяца нельзя ставить никому ультиматумы.

Рак. Звезды и планеты помогут Ракам раскрыть их основные сильные стороны и обрести новые таланты, но только ближе к августу. В июне и июле астрологи рекомендуют людям данного Знака ограничить себя в покупках и не менять работу. Новые начинания и смена обстановки могут негативно сказаться на заработках.

Лев. В финансовой сфере у Львов довольно сложным и непредсказуемым будет лишь июнь. В остальное время их ждет тишь да гладь. Можно будет браться за что-то новое, продвигать свои идеи. Это будет время творческих успехов. Также больше денег смогут заработать преподаватели, тренеры, наставники.

Дева. Самое главное правило финансового успеха для Дев - не перекладывать ответственность на других людей. Во-первых, это может лишить Дев поддержки со стороны коллег. Во-вторых, даже если кто-то согласится выполнить работу за них, качество ее выполнения оставит желать лучшего.

Весы. Ко всем неприятностям и проблемам на работе, в бизнесе и финансовой сфере в целом Весам стоит относиться философски. Трудности могут открыть невидимые двери, ведущие к денежному и деловому триумфу. Также неприятности этого лета могут научить Весов чему-то новому и интересному. Любой опыт крайне важен.