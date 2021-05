Популярная в 70-х стрижка стала трендом среди молодежи

В своих мемуарах My Life so Far (“Вся моя жизнь”) Фонда объяснила, почему решила подстричься подобным образом. “Мужчинам, встречавшимся на моем пути, всегда нравились длинные светлые волосы. Возможно, эта прическа была способом спрятаться от них”, — писала актриса.