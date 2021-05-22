Как я месяц ел обработанную пищу и что из этого получилось

Считается, что более половины энергии, которую британцы получают из пищи, поступает из продуктов сверхпереработки. Существуют опасения, что эти продукты заставляют людей есть больше и набирать вес. По оценкам, каждый четвертый взрослый, а также каждый пятый ребенок в возрасте 10-11 лет в Великобритании страдает ожирением.

"Я хотел узнать, какое влияние на меня оказала диета с высоким содержанием пастеризованной пищи", - говорит доктор Крис ван Туллекен, ведущий программы "Чем мы кормим наших детей?". Влияние переработанных продуктов на человеческий организм, особенно на детей и подростков, которые едят больше, чем средний взрослый, изучено сравнительно плохо.

Для эксперимента, который показан в программе, Крис увеличил свое обычное потребление обработанной пищи с примерно 30% до 80% в течение четырех недель. "Выглядит экстремально, но это диета каждого пятого жителя Великобритании", - говорит он.

"Я чувствовал себя на десять лет старше"

По прошествии месяца оказалось, что у Криса испортились сон и настроение, началась изжога, развилось чувство беспокойства, вялость и снизилось либидо. Еще у него появились геморроидальные узлы от запора. "Я чувствовал себя на 10 лет старше, но не осознавал, что это все из-за еды, пока не перестал придерживаться этой диеты, - говорит он

Крис поправился почти на 7 кг за четыре недели и формально попал в категорию "излишнего веса". "Если бы я набирал вес такими темпами в течение шести месяцев, я бы поправился почти на 40 кг", - говорит он. На этом все не закончилось.