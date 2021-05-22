22.05.2021, 11:25
Стало известно о травле Кейт Миддлтон в средней школе. Будущую герцогиню Кембриджскую дразнили сверстницы(1)
ZUMAPRESS.com
Школьные годы Кейт Миддлтон были крайне несчастными из-за травли, которой она подвергалась в средней школе. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на автора книг о королевской семье Кэти Николл.
Биограф рассказала, что герцогиня Кембриджская перешла в школу-интернат для девочек Downe House в 13 лет, в то время как большинство учениц ходили в нее уже с 11 лет. По словам автора книги “Уильям и Гарри”, будущая супруга принца Уильяма попала уже в сложившийся коллектив, который не принял новенькую ученицу.
Писательница добавила, что Кейт была стройнее и выше своих одноклассниц. Ее не взяли в местную команду по лакроссу (командной игре с мячом, — ред.), что ударило по самолюбию девочки, а сверстницы дразнили будущую герцогиню Кембриджскую “долговязой”.
«Все хотели быть лучшими — самыми спортивными и красивыми. Думаю, Кейт была несчастной с самого начала», — подтвердила слова Николл Эмма Сейл, учившаяся вместе с Миддлтон.
Кроме того, бывшая одноклассница герцогини рассказала, что постоянная борьба за лидерство сильно давила на девочек, многие из которых страдали от расстройств питания.