Как чай в пакетиках вредит здоровью? Объясняет эксперт из Эстонии

Екатерина Зонова: Я думаю, многие люди, ценители чая, уже не пьют чай из пакетиков, но все-таки — это так быстро, так удобно… Что вы скажете о чае в пакетиках?

Юлия Титова: Ритм нашей жизни диктует свои правила. У нас очень мало времени, мы всегда куда-то торопимся и спешим, поэтому я не буду говорить ничего плохого о чайных пакетиках, просто попрошу людей быть немного внимательнее при выборе этих пакетиков. Сейчас есть очень большой выбор, особенно в специализированных магазинах. Например, шелковые пакетики, куда запакованы чаи, которые можно купить также и в рассыпном виде. Это позволяет очень быстро утром бросить такой пакет в чашку, так же, если нет возможности где-то в офисе баловаться с чайничками, с какими-то девайсами для заваривания, это очень удобно. Можно заварить такой пакетик, он прозрачный, прекрасно видно, что внутри — или крупнолистовой чай, или кусочки ягод и фруктов.

Самый большой вред в чайных пакетиках — это не та пыль, которую фасуют, — к сожалению, это так и есть, хороший чай никогда не будут фасовать в пакетики. Самый большой минус и вред, который можно получить из пакетика — от материала. Он в разы превышает допустимое количество фтора и хлора — потому что хлором отбеливается темная бумага. И кто все это пьет? Это пьют пенсионеры, студенты, это очень плохо для здоровья.

ЕЗ: Наверное, это как с растворимым кофе? Если нет времени и изредка, то можно, а когда хочется получить хороший напиток, то лучше настоящий.

ЮТ: Лучше выбрать пусть недорогой, но хороший чай и специализированные чайные магазины вполне это позволяют.

Как выбрать хороший чай по виду и запаху, и как приготовить холодный чай в жаркий летний день, слушайте в полной версии сюжета Raadio 4: