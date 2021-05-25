Почему 26 мая — самый опасный день весны 2021 года?

Астрологи не могут предсказать заранее, что нас ожидает, но они точно могут сказать, что осторожность лишней не будет ни для кого.

Почему 26 мая - самый опасный день этой весны

26 мая - день полной Луны в Стрельце. Это рядовое событие, которое происходит каждый месяц. Да, это будет всплеск негативной энергии, но это далеко не все, ведь 26 мая ожидается также лунное затмение. Оно всегда происходит только в период полной Луны, но это будет полное лунное затмение, которое по своей опасности в разы превосходит обычное полутеневое.

Это значит, что 26 число станет днем иллюзий, эмоционального всплеска. Многие люди могут затаить друг на друга обиды. В отношениях будет преобладать недоверие, ревность. Уважение в деловой среде может смениться завистью, местью, обманом, стремлением к легкой наживе. Словом, доверять лучше только себе самим.

Последним гвоздем в крышку гроба нашей удачи станет максимальное приближение Луны к Земле, называемое суперлунием. Это еще больше увеличит поток негативной энергии. Получается, что Луна будет в одном из самых негативных Знаков для Полнолуния, да еще и ближе к нам, а затмение, как назло, будет тоже полным. Такое совпадение бывает достаточно редко.

Как пережить неурядицы 26 мая

Первое, что вам стоит уяснить про события 26 числа, — это то, что они будут иметь последствия. Главным событием можно назвать затмение. Его негативное воздействие не ограничится одним днем, а последствия могут тянуться на месяцы вперед.

26 числа лучше не совершать поступков, о которых вы можете пожалеть. Люди злопамятны, а судьба не склонна к всепрощению. Предательства, обман и негатив обязательно будут иметь свои последствия.

Если вам представится возможность помочь кому-то из близких, обязательно ею воспользуйтесь, но не просите ничего взамен. Согласно закону бумеранга, ваша доброта обязательно вернется к вам сторицей.