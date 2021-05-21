Я – мама
21.05.2021, 18:40

ФОТО | Фото работающей в ванне мамы признали символом года пандемии

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Photo by Anna Shvets from Pexels
В апреле 2020 года, во время первой волны пандемии, муж Хайди Льюис, матери двоих детей из штата Мэриленд, сфотографировал, как она пытается работать из дома. Хайди оборудовала себе рабочее место прямо в ванне, чтобы не оставлять без присмотра годовалую дочку Харриет, которая играет с водой, пишет сайт Дети Mail.Ru.

Фото с тех пор широко разошлось по соцсетям, потому что в одной лодке с Хайди оказались миллионы мам, которым в условиях карантина, а также закрывшихся детских садов и школ нужно было совмещать удаленную работу, дом, уход за младенцами и помощь с дистанционным обучением детям постарше.

Недавно популярность фотографии снова вышла на пик, потому что читатели газеты The Washington City Paper выбрали ее в качестве одного из символов прошедшего года пандемии. Символов, демонстрирующих массовое родительское выгорание и невероятную усталость.

“Наш типичный день во время карантина — это хаос, плач и тонны перекусов, — вспоминает в интервью GMA Хайди. — Самым трудным в том, что оба ребенка оставались дома, было то, что в силу разного возраста у них диаметрально противоположные потребности”.

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