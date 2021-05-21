ФОТО | Фото работающей в ванне мамы признали символом года пандемии(2)
Фото с тех пор широко разошлось по соцсетям, потому что в одной лодке с Хайди оказались миллионы мам, которым в условиях карантина, а также закрывшихся детских садов и школ нужно было совмещать удаленную работу, дом, уход за младенцами и помощь с дистанционным обучением детям постарше.
Недавно популярность фотографии снова вышла на пик, потому что читатели газеты The Washington City Paper выбрали ее в качестве одного из символов прошедшего года пандемии. Символов, демонстрирующих массовое родительское выгорание и невероятную усталость.
“Наш типичный день во время карантина — это хаос, плач и тонны перекусов, — вспоминает в интервью GMA Хайди. — Самым трудным в том, что оба ребенка оставались дома, было то, что в силу разного возраста у них диаметрально противоположные потребности”.