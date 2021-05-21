Ежегодно в Эстонии из родных семей изымается около 250 детей, больше половины не вернутся к родителям. Что вы можете для них сделать?

“Цель нашей информационной кампании — побудить людей задуматься о возможности подарить детям любовь и заботу в кругу своей семьи”, — пояснила Надежда Леоск, советник отдела защиты детей Департамента социального страхования. “Есть много разных причин, по которым не все дети могут расти вместе со своими родителями. Иногда родители внезапно заболевают, имеют зависимости или их настигают разные жизненные трудности. Мы стараемся как можно скорее найти новый дом и заботливую семью для ребенка, оставшегося без заботы биологических родителей. Попечитель, подобно матери или отцу, ежедневно воспитывает ребенка, заботится о нем и поддерживает в радости и печали”.

В Эстонии есть заботливые семьи, которые открыли свое сердце и свой дом для детей, разлученных с родной семьей. “В прошлом году был установлен рекорд, в Департамент социального страхования поступило 72 заявления от желающих стать попечительской семьей. Число заявок увеличивается с каждым годом. Мы рады, что многие дети обрели заботливую и любящую семью. Однако ребят в ожидании семьи в разы больше”, — отметила Эбели Беркман, начальник отдела по защите детей Департамента социального страхования

По словам Беркман, сегодня в детских учреждениях растет много детей. “Ежегодно из родных семей изымается около 250 детей, и более половины из них не могут вернуться к своим биологическим родителям. В попечительских семьях проживает всего около 150 детей”.

Попечительская семья — это наиболее подходящая форма замещающего попечения для обеспечения безопасных и стабильных условий роста ребенка, разлученного с семьей. Зачастую семья заботится о ребенке долгосрочно, пока он не достигнет совершеннолетия. Иногда кризисная ситуация в родной семье ребенка разрешается, и родители снова могут позаботиться о ребенке. В этом случае ребенок возвращается в родную семью.