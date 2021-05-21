“Здесь замешаны деньги”. Как 17-летняя блогерша стала первой за тысячу лет женщиной у престола Италии

То, что Виттория лучше говорит по-французски, чем по-итальянски, никого не смущает. Одним из первых политических шагов наследной принцессы стало обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой о защите прав учеников местных частных школ. Этот ролик, размещенный в Instagram, набрал свыше 300 тысяч просмотров.

Виттория отнеслась к своей новой «должности» с большим энтузиазмом и даже поспешила заявить, что выступает за возвращение монархии.

Блогерша увлекается искусством и модой, учится в частной школе École Diagonale, расположенной в центре Парижа, и хочет создать собственный модный бренд. Она часто приезжает в швейцарский город Гштаад навестить бабушку с дедушкой, и в Монте-Карло, где поселился ее отец. Иногда девушка проводит время в семейной резиденции, расположенной в Умбрии.

“В Амстердаме”, “В Лас-Вегасе”, “В Большом дворце в Париже” - указывает она геолокацию на снимках. “Хочу жить в этом месте всегда”, - говорит она об острове Кавалло, расположенном между Корсикой и Сардинией, и позирует в бикини на прогретых солнцем камнях. Кавалло - остров площадью чуть более квадратного километра, где передвигаться можно только на велосипедах и электромобилях.

В пользу Виттории играет растущая популярность в соцсетях. За ее жизнью в Instagram следят 47,4 тысячи подписчиков, обсуждая в комментариях не ее королевское происхождение, а красоту и стиль. Подписчикам нравятся жизнелюбие и модные эксперименты девушки: она фотографируется в майке Miss Dior, в плаще и шарфе Burberry, любит сумки Louis Vuitton , часто снимает природу, развлекается с друзьями, колесит по миру.

“Это лучший подарок, который дедуля мог мне сделать”, - радостно прокомментировала 17-летняя Виттория ди Савойя новость о том, что ее дед Виктор Эммануэль, принц Неаполитанский, передал ей титул, и пообещала “удвоить усилия в учебе, чтобы оправдать его надежды”. “Италия не особо прогрессивна, но она будет учиться”, - ответила новоиспеченная наследная принцесса на вопрос о том, готова ли страна к ее правлению.

Итальянцев возмутило и то, что останки бывшего короля доставили на его родину на военном самолете. “Мы вновь обнажаем свою историческую рану”, - сказал тогда лидер “Движения Пяти звезд” Луиджи Ди Майо. В результате бывшего монарха захоронили в семейном склепе недалеко от Турина. На церемонии прощания присутствовали только родственники.

Это вызвало возмущение местной еврейской общины. Дело в том, что Пантеон находится рядом с еврейским кварталом города. В 1943 году из-за политики Виктора Эммануила около тысячи евреев были арестованы и депортированы в нацистские лагеря смерти. Выжить удалось только 16 узникам. Считается, что именно Виктор Эммануил положил начало фашистскому режиму Бенито Муссолини и подписал документы, узаконившие преследование евреев.

В декабре 2017 года останки Виктора Эммануила доставили в Италию. Родственники бывшего правителя призывали перевезти его останки в Пантеон, где покоятся два первых итальянских короля из рода Савойи. Отец Виттории тогда заявил, что Виктора Эммануила “нельзя хоронить в обычной могиле”.

В мае 1946 года Скиаболетта отрекся от престола в пользу сына Умберто. Месяц спустя итальянцы проголосовали за создание республики, а мужчинам Савойской династии запретили когда-либо ступать на итальянскую землю. Этот запрет отменили лишь в 2002 году по инициативе правительства Сильвио Берлускони.

Для него изготавливали особые мечи, чтобы они не цепляли землю при ходьбе. То, что монарх был невысоким, не помешало ему выбрать в жены Елену Черногорскую, рост которой составлял 180 сантиметров.

Итальянцы не любят вспоминать предков Виттории. Ее прапрадед Виктор Эммануил умер в изгнании в Египте в 1947 году. За четыре года до этого он бросил армию и бежал из Италии, опасаясь преследования немецких нацистов после того, как объявил о заключении перемирия со странам антигитлеровской коалиции. Подданные прозвали своего короля Скиаболетта (“Маленькая сабля”) за небольшой рост - 153 сантиметра.

Изначально планировалось, что ее дебют в качестве наследницы рода Савойя состоится в 2020 году, но его отложили из-за пандемии коронавируса. Титул наследной принцессы Виттория будет носить исключительно номинально. Италия - парламентская республика, и члены королевской семьи не имеют отношения к управлению страной. К тому же до 2002 года наследники изгнанного короля не имели права возвращаться на территорию Италии.

“Принц пасты”

Деда Виттории, которого также зовут Виктор Эммануил, принц Неаполитанский, на родине тоже не любят. Он не раз оказывался в центре скандалов, против него возбуждали уголовные дела. В 1978 году на своей яхте на острове Кавалло он во время ссоры по неосторожности застрелил 19-летнего немецкого туриста Дирка Хамера. За непредумышленное убийство его осудили лишь 11 лет спустя, а еще через два года апелляционный суд снял с него все обвинения.

В 2006 году наследника престола арестовали по обвинениям в причастности к сутенерству, коррупции и тесным контактам с сицилийской мафией. Следствие в течение двух лет записывало его телефонные разговоры и пришло к выводу, что принц, пользуясь своими политическими связями, играл роль лоббиста и получал за это большие деньги. Считается, что он помогал сицилийскому бизнесмену Рокко Мильярди незаконно получать лицензии для залов игровых автоматов, а также состоял в организации, занимавшейся незаконной поставкой игровых автоматов за границу.

Виктора Эммануила и людей из его окружения также обвиняют в том, что они набирали проституток из стран Восточной Европы, услугами которых пользовались клиенты казино.

Виктор Эммануил окончательно разозлил итальянцев, когда во время выступления на одном из швейцарских каналов опрометчиво заявил, что “королевская власть по-прежнему является действительным символом единства и преемственности нации”. Через год он вновь вызвал возмущение народа, сказав, что расовые законы Муссолини “в целом были не так ужасны”.

В ноябре 2007 года они с сыном подали совместный иск к итальянскому правительству с требованием возместить им ущерб в размере 260 миллионов евро и вернуть все имущество, конфискованное при основании Итальянской республики. На это требование власти Рима заявили, что они не только ничего не должны Савойскому дому, но и оставляют за собой право подать против Виктора Эммануила иск о возмещении ущерба из-за его действий в годы фашистского режима Муссолини.

Отец принцессы Виттории Эммануил Фелипе