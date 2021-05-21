“Здесь замешаны деньги”. Как 17-летняя блогерша стала первой за тысячу лет женщиной у престола Италии(1)
“Лучший подарок дедули”
“Это лучший подарок, который дедуля мог мне сделать”, - радостно прокомментировала 17-летняя Виттория ди Савойя новость о том, что ее дед Виктор Эммануэль, принц Неаполитанский, передал ей титул, и пообещала “удвоить усилия в учебе, чтобы оправдать его надежды”. “Италия не особо прогрессивна, но она будет учиться”, - ответила новоиспеченная наследная принцесса на вопрос о том, готова ли страна к ее правлению.
В пользу Виттории играет растущая популярность в соцсетях. За ее жизнью в Instagram следят 47,4 тысячи подписчиков, обсуждая в комментариях не ее королевское происхождение, а красоту и стиль. Подписчикам нравятся жизнелюбие и модные эксперименты девушки: она фотографируется в майке Miss Dior, в плаще и шарфе Burberry, любит сумки Louis Vuitton, часто снимает природу, развлекается с друзьями, колесит по миру.
“В Амстердаме”, “В Лас-Вегасе”, “В Большом дворце в Париже” - указывает она геолокацию на снимках. “Хочу жить в этом месте всегда”, - говорит она об острове Кавалло, расположенном между Корсикой и Сардинией, и позирует в бикини на прогретых солнцем камнях. Кавалло - остров площадью чуть более квадратного километра, где передвигаться можно только на велосипедах и электромобилях.
Блогерша увлекается искусством и модой, учится в частной школе École Diagonale, расположенной в центре Парижа, и хочет создать собственный модный бренд. Она часто приезжает в швейцарский город Гштаад навестить бабушку с дедушкой, и в
То, что Виттория лучше говорит
Изначально планировалось, что ее дебют в качестве наследницы рода Савойя состоится в 2020 году, но его отложили
“Мы вновь обнажаем свою историческую рану”
Итальянцы не любят вспоминать предков Виттории. Ее прапрадед Виктор Эммануил умер в изгнании в Египте в 1947 году. За четыре года до этого он бросил армию и бежал из Италии, опасаясь преследования немецких нацистов после того, как объявил о заключении перемирия со странам антигитлеровской коалиции. Подданные прозвали своего короля Скиаболетта (“Маленькая сабля”) за небольшой рост - 153 сантиметра.
В мае 1946 года Скиаболетта отрекся от престола в пользу сына Умберто. Месяц спустя итальянцы проголосовали за создание республики, а мужчинам Савойской династии запретили
В декабре 2017 года останки Виктора Эммануила доставили в Италию. Родственники бывшего правителя призывали перевезти его останки в Пантеон, где покоятся два первых итальянских короля из рода Савойи. Отец Виттории тогда заявил, что Виктора Эммануила “нельзя хоронить в обычной могиле”.
Это вызвало возмущение местной еврейской общины. Дело в том, что Пантеон находится рядом с еврейским кварталом города. В 1943 году
Итальянцев возмутило и то, что останки бывшего короля доставили на его родину на военном самолете. “Мы вновь обнажаем свою историческую рану”, - сказал тогда лидер “Движения Пяти звезд” Луиджи Ди Майо. В результате бывшего монарха захоронили в семейном склепе недалеко от Турина. На церемонии прощания присутствовали только родственники.
“Принц пасты”
Деда Виттории, которого также зовут Виктор Эммануил, принц Неаполитанский, на родине тоже не любят. Он не раз оказывался в центре скандалов, против него возбуждали уголовные дела. В 1978 году на своей яхте на острове Кавалло он во время ссоры по неосторожности застрелил 19-летнего немецкого туриста Дирка Хамера. За непредумышленное убийство его осудили лишь 11 лет спустя, а еще через два года апелляционный суд снял с него все обвинения.
В 2006 году наследника престола арестовали по обвинениям в причастности к сутенерству, коррупции и тесным контактам с сицилийской мафией. Следствие в течение двух лет записывало его телефонные разговоры и пришло к выводу, что принц, пользуясь своими политическими связями, играл роль лоббиста и получал за это большие деньги. Считается, что он помогал сицилийскому бизнесмену Рокко Мильярди незаконно получать лицензии для залов игровых автоматов, а также состоял в организации, занимавшейся незаконной поставкой игровых автоматов за границу.
Виктор Эммануил окончательно разозлил итальянцев, когда во время выступления на одном из швейцарских каналов опрометчиво заявил, что “королевская власть
В ноябре 2007 года они с сыном подали совместный иск к итальянскому правительству с требованием возместить им ущерб в размере 260 миллионов евро и вернуть все имущество, конфискованное при основании Итальянской республики. На это требование власти Рима заявили, что они не только ничего не должны Савойскому дому, но и оставляют за собой право подать против Виктора Эммануила иск о возмещении ущерба
Отец принцессы Виттории Эммануил Фелипе
Его сын Эммануил Фелипе, отец Виттории, выбрал другую тактику. Он, напротив, пытается завоевать расположение итальянцев с помощью телевидения и
Представитель королевской семьи известен как “принц пасты” - у него ресторанный бизнес Prince of Venice. В прошлом году он объявил о своих планах заняться политикой. Ходили слухи, что отец Виттории собирается основать партию роялистов, чтобы добиться восстановления монархии в Италии. А пока, по словам Эммануила, он ждет, когда его дочь будет готова занять трон, и тогда он отправится в кругосветное путешествие.
“Теперь господствует равенство полов”
Мать Виттории, французская актриса Клотильда Куро, считает, что принц Неаполитанский правильно сделал, передав престол внучке: “Это огромное событие в истории. Теперь господствует равенство полов”.
Но ее энтузиазм по этому поводу разделяют не все. Двоюродный брат Виттории и ее главный конкурент в престолонаследии Аймоне ди Савойя Аоста, работающий руководителем шинной компании Pirelli в Москве, назвал это абсолютно незаконным.
Между двумя ветвями семьи Савойя продолжается непримиримая вражда: они спорят, кто в действительности является законным наследником престола. Ветвь Аоста происходит от Амедео, третьего сына короля Виктора Эммануила II. Вторая ветвь - Кариньяно, к которой принадлежит Виттория и ее близкие родственники.
Порой словесная перепалка между родственниками доходит и до рукоприкладства. Во время свадьбы будущего испанского короля Фелипе завязалась драка. Виктор Эммануил начал драку с кузеном Амедео сразу после того, как тот с ним поздоровался. “Мягко говоря, мы не в хороших отношениях”, - рассказал о том эпизоде Амедео.
Мать Виттории, французская актриса Клотильда Куро
Журналисты The New York Times решили отправиться в Кариньяно, где
“Здесь замешаны деньги. Только наследники престола контролируют ордена, раздают благородные титулы в обмен на выплаты. Назначив Витторию своей наследницей, ее дед Эммануил обеспечил своей семье не только престиж, но и денежные потоки”, - приводит издание слова местного историка Кастаньо. Но в королевской семье настаивают, что финансы никакого отношения к делу не имеют.
Опрос общественного мнения, проводившийся в Италии, показал, что заинтересованность местных жителей в восстановлении монархии близка к нулю. “Никогда не говори никогда”, - обычно отвечает по этому поводу отец Виттории.