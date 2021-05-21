3 мобильных приложения, которые помогут жителям Эстонии выбрасывать меньше продуктов

Почти треть производимых в мире продуктов питания тратится впустую на всех этапах: от производства до обработки, маркетинга и потребления. Однако большую часть продуктов питания выбрасываются домохозяйства. Поскольку производство продуктов питания требует использования множества различных ресурсов, таких как земля, вода, энергия и рабочая сила, выбрасывание пищи приводит к бесполезной трате ресурсов планеты. Виталий Донской, руководитель по коммерческому развитию Huawei Mobile Service, обратил внимание на то, что в Huawei App Gallery представлено множество приложений, помогающих сократить трату продуктов питания: “Для исправления ситуации важен вклад каждого. Почти у всех сегодня в карманах лежат смартфоны, и многие разработчики приложений создают решения, позволяющие нам поступать более экологично. Приложения могут помочь составлять списки покупок и направлять в переработку остатки пищевых продуктов”.

Умный шопинг

Все люди имеют разные привычки шопинга — одни делают покупки на целую неделю, а другие проявляют больше спонтанности, посещая магазин только при опустевшем холодильнике или в поисках лакомств. Доступный в продовольственных магазинах ассортимент бесконечно широк и может побудить любого из нас совершать ненужные покупки, поэтому первый совет — не ходить в магазин на голодный желудок.

Следующий шаг — составление списка покупок. Ежедневно мы потребляем большое количество одинаковых продуктов, поэтому прогнозировать необходимые покупки на всю неделю удобно, а кроме того, так можно сэкономить время и деньги. Тут придут на помощь наши цифровые ассистенты — смартфоны.

Чтобы не тратить пищу впустую, сначала нужно продумать свои покупки и спланировать меню. “Чтобы спланировать меню и создать список покупок, в Huawei App Gallery есть несколько приложений. Например, одно из них “Out of Milk — Grocery Shopping List”, позволяющее с удобством составлять списки для шоппинга и делиться им с членами семьи”, — отметил Донской.

Вторая жизнь и для еды