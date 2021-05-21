3 мобильных приложения, которые помогут жителям Эстонии выбрасывать меньше продуктов
Почти треть производимых в мире продуктов питания тратится впустую на всех этапах: от производства до обработки, маркетинга и потребления. Однако большую часть продуктов питания выбрасываются домохозяйства. Поскольку производство продуктов питания требует использования множества различных ресурсов, таких как земля, вода, энергия и рабочая сила, выбрасывание пищи приводит к бесполезной трате ресурсов планеты. Виталий Донской, руководитель по коммерческому развитию Huawei Mobile Service, обратил внимание на то, что в Huawei App Gallery представлено множество приложений, помогающих сократить трату продуктов питания: “Для исправления ситуации важен вклад каждого. Почти у всех сегодня в карманах лежат смартфоны, и многие разработчики приложений создают решения, позволяющие нам поступать более экологично. Приложения могут помочь составлять списки покупок и направлять в переработку остатки пищевых продуктов”.
Умный шопинг
Все люди имеют разные привычки шопинга — одни делают покупки на целую неделю, а другие проявляют больше спонтанности, посещая магазин только при опустевшем холодильнике или в поисках лакомств. Доступный в продовольственных магазинах ассортимент бесконечно широк и может побудить любого из нас совершать ненужные покупки, поэтому первый совет — не ходить в магазин на голодный желудок.
Следующий шаг — составление списка покупок. Ежедневно мы потребляем большое количество одинаковых продуктов, поэтому прогнозировать необходимые покупки на всю неделю удобно, а кроме того, так можно сэкономить время и деньги. Тут придут на помощь наши цифровые ассистенты — смартфоны.
Чтобы не тратить пищу впустую, сначала нужно продумать свои покупки и спланировать меню. “Чтобы спланировать меню и создать список покупок, в Huawei App Gallery есть несколько приложений. Например, одно из них “Out of Milk — Grocery Shopping List”, позволяющее с удобством составлять списки для шоппинга и делиться им с членами семьи”, — отметил Донской.
Вторая жизнь и для еды
Продовольственные продукты, которые попадают на свалки, наносят окружающей среде в 25 раз больше вреда, чем углекислый газ, потому что в процессе гниения выделяют парниковый газ — метан. Чаще всего то, что еда оказывается среди отходов, является результатом закупки чрезмерного количества продуктов. Мы привыкли перепродавать различные бытовые предметы и меняться ими в социальных сетях, чтобы подарить вещам вторую жизнь, но и с продуктами питания, которые по какой-то причине оказались лишними, мы можем поступать так же.
“В AppGallery доступно приложение Olio, которое является признанным во всем мире и популярным инструментом, позволяющим отдать ненужное продовольствие и бытовые товары тому, кому они нужны больше. Принцип аналогичен социальным сетям — нужно сфотографировать продукт и разместить фото на сайте, что занимает не более 30 секунд. Большая часть продуктов находит новых хозяев менее, чем за два часа, что позволяет освободить место на кухне и не вредить окружающей среде. Приложение набирает все большую популярность и в Эстонии”, — добавил Донской.
Сортировка отходов для лучшего будущего
Важным шагом к уменьшению количества отходов является и их правильная сортировка. Часто вместе с продуктами, у которых истек срок годности, мы выбрасываем и упаковку, но можно очень просто изменить свои бытовые привычки, начать сортировать отходы и помочь окружающей среде.
Продукты с немного превышенным сроком годности, например макароны и другие бакалейные товары, могут пригодиться нуждающимся людям, а испортившиеся овощи, фрукты и их кожура являются отличной основой для создания домашнего компоста, который потом можно использовать в качестве удобрения в саду.
Кажется, что сортировка отходов занимает много времени, но ее можно превратить в совместное развлечение для всей семьи, пригласив к участию и самых маленьких. “Мобильная игра Waste Recycling станет отличной возможностью и развлечься, и научиться правильно сортировать отходы. Игра подходит для самых маленьких детей и дает возможность получить полезные сведения о видах отходов и времени их разложения в природе. Таким образом, малыши могут с самого детства учиться поступать ответственно по отношению к окружающей среде”, — пояснил Виталий Донской.
Внедрив удобные цифровые инструменты в свой быт, мы можем изменить привычки покупки и потребления продуктов питания в пользу более экологичного образа жизни. Это станет инвестицией в наше будущее, и позволит сократить расходы.