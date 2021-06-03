03.06.2021, 14:40
МНЕНИЕ | В процессе сексуального образования мы должны рассказывать детям о том, что беременность может закончиться выкидышем
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Согласно медицинским отчётам, каждая четвёртая беременность заканчивается выкидышем. Тем не менее, информация о выкидышах, как и об абортах, не входит в большинство учебных программ. Психолог Джессика Зукер, специализирующаяся на репродуктивном здоровье и ментальном здоровье матерей, и инициатор кампании #IHadaMiscarriage (”У меня был выкидыш”) рассказывает The Guardian, почему это так важно.