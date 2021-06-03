Я – мама
03.06.2021, 14:40

МНЕНИЕ | В процессе сексуального образования мы должны рассказывать детям о том, что беременность может закончиться выкидышем

 
Джессика Зукер
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Photo by RODNAE Productions from Pexels
Согласно медицинским отчётам, каждая четвёртая беременность заканчивается выкидышем. Тем не менее, информация о выкидышах, как и об абортах, не входит в большинство учебных программ. Психолог Джессика Зукер, специализирующаяся на репродуктивном здоровье и ментальном здоровье матерей, и инициатор кампании #IHadaMiscarriage (”У меня был выкидыш”) рассказывает The Guardian, почему это так важно.

29-летняя Келси Кристенсен работает учителем по охране здоровья в государственной школе Мэриленда в течение трёх лет. Часть её работы — половое просвещение учащихся, и большую часть лета она тратит на составление учебных программ по сексуальному воспитанию. Тем не менее, ей не приходило в голову, почему в подобных программах не идёт речь о выкидышах и гибели младенцев до тех пор, пока прошлым летом на десятой неделе беременности у неё самой не случился выкидыш.

”Я даже не представляла, что могу рассказать об этом своим ученикам, эта тема не из тех, что обсуждают в школе”, — признаётся Кристенсен. Но она говорит, что её ученики часто спрашивают её о выкидыше, особенно если подобная ситуация произошла и в их семьях.

”Сегодня утром трое детей рассказали мне о выкидышах, случившихся у их родных, — говорит она. — Они делились тем, насколько разрушительно это повлияло на их семьи, и хотели понять, почему не каждая беременность заканчивается рождением живого ребёнка”.

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