МНЕНИЕ | В процессе сексуального образования мы должны рассказывать детям о том, что беременность может закончиться выкидышем

29-летняя Келси Кристенсен работает учителем по охране здоровья в государственной школе Мэриленда в течение трёх лет. Часть её работы — половое просвещение учащихся, и большую часть лета она тратит на составление учебных программ по сексуальному воспитанию. Тем не менее, ей не приходило в голову, почему в подобных программах не идёт речь о выкидышах и гибели младенцев до тех пор, пока прошлым летом на десятой неделе беременности у неё самой не случился выкидыш.

”Я даже не представляла, что могу рассказать об этом своим ученикам, эта тема не из тех, что обсуждают в школе”, — признаётся Кристенсен. Но она говорит, что её ученики часто спрашивают её о выкидыше, особенно если подобная ситуация произошла и в их семьях.

”Сегодня утром трое детей рассказали мне о выкидышах, случившихся у их родных, — говорит она. — Они делились тем, насколько разрушительно это повлияло на их семьи, и хотели понять, почему не каждая беременность заканчивается рождением живого ребёнка”.