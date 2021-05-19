Девочка, мальчик, интерсекc: можно ли вообще определить пол ребенка?

Возникает вопрос, насколько вообще тогда целесообразно записывать пол человека в метрику сразу после рождения, руководствуясь лишь внешними признаками? Кроме того, половые признаки могут быть изменены и при возникновении мутаций в генах, поэтому сбои в работе генов могут приводить к различиям в формировании половых органов у человека. Это показывает, какими сложными могут быть вопросы о половой принадлежности. Но на этом сложности не заканчиваются.

Наука дает такой ответ. Есть ген SRY (Sex-determining Region Y), который располагается на Y-хромосоме. Именно этот ген отвечает за развитие организма по мужскому типу, обуславливающий формирование семенников. Однако мутации в этом гене могут привести к тому, что на свет появится человек с женским организмом, но с генотипом X и Y. То есть отличительных мужских половых признаков у него не будет. Поэтому среди людей встречаются индивиды с мужским фенотипом и женским генотипом. Например, у людей с X-хромосомами, то есть женским набором, могут образоваться семенники. Происходит это потому, что в геноме есть фрагмент Y-хромосомы с геном SRY.

Среди нас есть люди, которые внешне выглядят как женщины, то есть обладают всеми анатомическими особенностями женского организма, но при этом их геном содержит половые хромосомы X и Y. Или наоборот: внешне - мужчина, а хромосомы - женские. Как такое возможно?

Две X-хромосомы - женщина, одна X-хромосома и одна Y-хромосома - мужчина. Так формируется пол, объясняют нам в учебниках по биологии. У зародыша с двумя X-хромосомами формируются, как правило, женские половые органы. Во втором случае - мужские. Разумеется, роль половых хромосом - важная, но хромосомное определение пола далеко не полное и не единственное.

Вы уверены, что с биологическим полом - все совершенно ясно? Его записывают в метрику, он не меняется на протяжении всей жизни - женщина или мужчина, принцесса или рыцарь. И на этом можно поставить точку? Такого определения действительно до сих пор придерживаются некоторые, ссылаясь, как правило, на законы биологии. В науке такой подход известен как половой диморфизм. То есть исключительно анатомические различия определяют принадлежность человека к одному из полов. Однако научное сообщество шагнуло дальше, доказав, что пол - понятие весьма сложное.

Мужчина, женщина, интерсекс

Также есть люди, которые не могут отнести себя однозначно к женскому или мужскому полу. Они называют себя интерсекс-людьми. По данным ООН, их доля составляет примерно 1,7 процента от всего населения. Чтобы было проще, можно сказать, что таких людей в мире столько, сколько рыжеволосых.

В Германии с 2018 года представители "третьего пола" могут регистрироваться в базе данных ЗАГСа о рождении под обозначением "различный" (по-немецки -"divers"). Австралия, Бангладеш, Индия также признают обозначение пола для интерсексуалов.

Еще одно научное исследование доказало, что вопрос о принадлежности к тому или иному полу нужно рассматривать во времени. Ведь существуют еще специальные гены, которые в течение всей жизни "трудятся" над поддержанием пола. И тут опять не обойтись без биологии. На клеточно-молекулярном уровне - это специальные клетки, которые решают судьбу половых клеток. То есть они определяют превратиться им в сперматозоиды или яйцеклетки. В половых железах у мужчин есть клети Сертоли, у женщин они называются гранулезные клетки, которые определяются двумя генами - DMRT1 и FOXL2. Ученые провели эксперимент и выключили у мыши ген DMRT1 в клетках Сертоли. В результате чего они превратились в гранулезные клетки - женские. Правда, такое превращение заметно только на клеточном уровне.

А что с гормонами?

Когда речь заходит о мужских и женских гормонах, то и здесь нужно сделать оговорку. Эстрогены и прогестерон традиционно считаются группой женских половых гормонов. Однако они есть абсолютно у всех: мужчин, женщин, интерсексов. Некоторые ученые в США предлагают даже разделять людей на "беременных" и "небеременных", так как именно гормональный фон беременных сильно отличается от остальных.