Коридор затмений: когда он начнется и чем опасен?

Коридором затмений астрономы называют краткосрочный период между лунным и солнечным затмением. Затмение — это явление, когда один небесный объект в процессе движения по орбите перекрывает другой, отбрасывая на него свою тень.

Когда начнется коридор затмений?

Коридор затмений начнется с полного затмения Луны 26 мая (макс. фаза в 14:19 мск) и завершится кольцеобразным затмением Солнца 10 июня (макс. фаза в 13:43 мск).

Лунное затмение придется на дневное время. Затмение Солнца можно наблюдать в Северной Канаде, Гренландии и России.

Что такое коридор затмений?

Коридор затмений — это небольшой период времени (как правило, пара недель) между двумя затмениями. За это время естественный спутник Земли проходит половину своей траектории вокруг планеты и меняет фазу новолуния на полнолуние (или обратно). Иногда затмений бывает сразу три, тогда коридор длится около месяца.

Чем опасен коридор затмений?

Никакого научного обоснования того, что коридор затмений может иметь какое-то воздействие на человека, нет. Как с погодой и магнитными бурями, влияние солнечного и лунного затмений на человека индивидуально. Для одних это время проходит незаметно, а у других оно может сказываться на поведении, самочувствии и настроении. По мнению психологов, гипотеза о том, что во время солнечных и лунных затмений с человеком происходит что-то особенное, — всего лишь привычка верить в приметы и самовнушение, которые помогают найти причину очередного недомогания или неудачи.

Почему коридор затмений называют кармическим?