Тревожная статистика: у 30% эстонских детей к окончанию основной школы диагностируют близорукость

По словам доктора Палумаа, в клинической практике последних лет однозначно заметно более широкое распространение миопии, при этом видно, что близорукость молодеет. “На основании европейских исследований мы можем предполагать, что в Эстонии распространение миопии в младшей школьной ступени находится в диапазоне 10-20%, а к концу основной школы — уже в диапазоне 20-30%”, — описала Кади Палумаа серьезность ситуации.

Палумаа подчеркнула, что обычно близорукость формируется в младшем школьном возрасте, а риск ее возникновения повышают недостаточное пребывание на свежем воздухе в дневное время и продолжительное чтение либо использование компьютера или смарт-устройства. Во время пандемии коронавируса повседневная жизнь детей, от учебы до социального общения, перешла в интернет, поэтому именно сейчас доктор Палумаа призывает родителей уделить особенное внимание здоровью глаз своих детей.

Обратить внимание на проблему призывает запущенная этой весной благотворительным фондом Colonna кампания профилактики миопии “Сбережем детям зрение!”. “Мы очень благодарны фонду за то, что он помогает нам привлечь особое внимание к проблеме близорукости. В рамках кампании мы даем родителям конкретные рекомендации, рассказывая, какие привычки следует помочь сформировать детям. Очень эффективно правило 2-20-20: нужно проводить каждый день как минимум 2 часа на улице при дневном свете, а при работе на близком расстоянии через каждые 20 минут смотреть вдаль в течение 20 секунд”, — рассказала Палумаа.