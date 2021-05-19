Тревожная статистика: у 30% эстонских детей к окончанию основной школы диагностируют близорукость(6)
По словам доктора Палумаа, в клинической практике последних лет однозначно заметно более широкое распространение миопии, при этом видно, что близорукость молодеет. “На основании европейских исследований мы можем предполагать, что в Эстонии распространение миопии в младшей школьной ступени находится в диапазоне 10-20%, а к концу основной школы — уже в диапазоне 20-30%”, — описала Кади Палумаа серьезность ситуации.
Палумаа подчеркнула, что обычно близорукость формируется в младшем школьном возрасте, а риск ее возникновения повышают недостаточное пребывание на свежем воздухе в дневное время и продолжительное чтение либо использование компьютера или смарт-устройства. Во время пандемии коронавируса повседневная жизнь детей, от учебы до социального общения, перешла в интернет, поэтому именно сейчас доктор Палумаа призывает родителей уделить особенное внимание здоровью глаз своих детей.
Обратить внимание на проблему призывает запущенная этой весной благотворительным фондом Colonna кампания профилактики миопии “Сбережем детям зрение!”. “Мы очень благодарны фонду за то, что он помогает нам привлечь особое внимание к проблеме близорукости. В рамках кампании мы даем родителям конкретные рекомендации, рассказывая, какие привычки следует помочь сформировать детям. Очень эффективно правило 2-20-20: нужно проводить каждый день как минимум 2 часа на улице при дневном свете, а при работе на близком расстоянии через каждые 20 минут смотреть вдаль в течение 20 секунд”, — рассказала Палумаа.
“Близорукость можно корректировать с помощью очков или контактных линз с минусовыми диоптриями, однако эти методы не препятствуют дальнейшему усугублению близорукости, - прокомментировала Кади Палумаа, рассказав также о современных научно доказанных методах, которые уже используются во многих странах. — Самой эффективной терапией является использование глазных капель атропина, которые приостанавливают прогрессирование миопии. В Эстонии и близлежащих странах такое лечение пока недоступно, однако окулисты изучают возможности взятия этого метода на вооружение как можно скорее”.
Определяющую роль в лечении любой болезни играет своевременная диагностика. Кампания “Сбережем детям зрение!” призывает родителей обращать внимание на детские проблемы со зрением. В скором времени глазная клиника Восточно-Таллиннской центральной больницы будет оборудована кераторефрактометром, предназначенным для диагностики миопии. 22 547 евро на покупку кераторефрактометра пожертвовал благотворительный фонд Colonna.
По словам основателя фонда Роберто де Сильвестри, речь идет о довольно инновационной технологии — кераторефрактометр позволяет всего за несколько секунд определить все необходимые для диагностики миопии параметры. Если раньше для обследования использовались несколько аппаратов, то при помощи кераторефрактометра диагностика станет гораздо быстрее, что актуально в детской медицине. “Мы от всего сердца благодарны постоянным жертвователям фонда Colonna, которые помогли нам собрать столь существенную сумму и сделать свой вклад в поддержание зрения детей!” - добавил Роберто де Сильвестри.
Благотворительный фонд Colonna проводит кампании по сбору пожертвований с 2013 года. В общей сложности в их ходе было собрано свыше 310 000 евро на помощь преждевременно родившимся и новорожденным детям, а также на лечение бесплодия. В этом году было решено провести общественную кампанию профилактики миопии “Сбережем детям зрение!”, чтобы помочь семьям Эстонии осознать серьезность проблемы глазного здоровья детей.