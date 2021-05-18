ФОТО | 50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью

“Прекрасное маленькое счастье выбрало меня своей мамой. Для меня большая честь, что эта нежная душа появилась в моей жизни. Не существует слов, чтобы описать ту связь длиной в жизнь, которая возникла между нами, мой ангел. В мире нет более великой любви”, - написала Наоми под фото с крошечными ножками новорожденной.

В интервью журналу Vogue в 2018 году супермодель признавалась, что все еще планирует стать мамой: “Я бы хотела иметь детей. Я не отказываюсь от этой возможности. Я люблю детей и всегда любила, - рассказала она. - Когда я окружена детьми, я сама становлюсь ребенком. Это та маленькая девочка, которую я не хотела бы в себе потерять”.

22 мая Наоми Кэмпбелл отметит свой 51-й день рождения. Она известна как довольно закрытая личность, оберегающая личную жизнь, поэтому имена отца ребенка и самой девочки остаются неизвестными. Наоми никогда не анонсировала свою беременность и не раскрывала, каким образом родилась ее дочь. Тем не менее, ее участие в юбилейном показе осенне-зимней коллекции Майкла Корса меньше месяца назад позволило СМИ предположить, что дочь Наоми родилась с помощью суррогатной мамы.

В разное время к услугам суррогатных матерей прибегали Николь Кидман, Элизабет Бэнкс, Люси Лью, Сара Джессика Паркер.