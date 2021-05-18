8-месячный ребенок стал самым юным в мире человеком, получившим две дозы вакцины от коронавируса

Первую дозу малыш получил за пару недель до того, как ему исполнилось восемь месяцев. Испытания вакцины от “короны” на детях проводятся в США на базе четырех организаций. Энцо сделали прививку в Апстейт Медикам — медицинской школе, которая находится в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк.

8-month-old CNY infant is world’s youngest person to get 2 doses of Covid-19 vaccine https://t.co/AKJpTNNtR9 — syracuse.com (@syracusedotcom) May 15, 2021

В исследовании, в рамках которого был привит малыш, принимают участие 15 детей в возрасте от полугода до двух лет. США пока является первой страной, в которых вакцину от коронавируса испытывают на детях младше пяти лет.

По словам родителей Энцо (оба они врачи и выступают за вакцинацию от коронавируса), никаких побочных эффектов прививка не вызвала — ребенок спит, ест и развивается по возрасту.

Ожидается, что испытания на детях завершатся в ближайшее время, и уже к осени представители официальной медицины в США будут рекомендовать прививать малышей от COVID-19. Сейчас в официальных рекомендациях сказано, что прививка показана населению в возрасте от 12 лет.