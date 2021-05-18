Я – мама
18.05.2021, 19:05

8-месячный ребенок стал самым юным в мире человеком, получившим две дозы вакцины от коронавируса

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Photo by Kristina Paukshtite from Pexels
Восьмимесячный житель Нью-Йорка Энцо Минколла стал самым юным участником нового этапа испытания вакцины от коронавируса, которую производит компания Pfizer. Как сообщает портал для родителей CHIPS Journal со ссылкой на BabyGaga, ребенок уже получил обе дозы препарата.

Первую дозу малыш получил за пару недель до того, как ему исполнилось восемь месяцев. Испытания вакцины от “короны” на детях проводятся в США на базе четырех организаций. Энцо сделали прививку в Апстейт Медикам — медицинской школе, которая находится в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк.

В исследовании, в рамках которого был привит малыш, принимают участие 15 детей в возрасте от полугода до двух лет. США пока является первой страной, в которых вакцину от коронавируса испытывают на детях младше пяти лет.

По словам родителей Энцо (оба они врачи и выступают за вакцинацию от коронавируса), никаких побочных эффектов прививка не вызвала — ребенок спит, ест и развивается по возрасту.

Ожидается, что испытания на детях завершатся в ближайшее время, и уже к осени представители официальной медицины в США будут рекомендовать прививать малышей от COVID-19. Сейчас в официальных рекомендациях сказано, что прививка показана населению в возрасте от 12 лет.

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