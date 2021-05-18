8-месячный ребенок стал самым юным в мире человеком, получившим две дозы вакцины от коронавируса(10)
Первую дозу малыш получил за пару недель до того, как ему исполнилось восемь месяцев. Испытания вакцины от “короны” на детях проводятся в США на базе четырех организаций. Энцо сделали прививку в Апстейт Медикам — медицинской школе, которая находится в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк.
В исследовании, в рамках которого был привит малыш, принимают участие 15 детей в возрасте от полугода до двух лет. США пока является первой страной, в которых вакцину от коронавируса испытывают на детях младше пяти лет.
По словам родителей Энцо (оба они врачи и выступают за вакцинацию от коронавируса), никаких побочных эффектов прививка не вызвала — ребенок спит, ест и развивается по возрасту.
Ожидается, что испытания на детях завершатся в ближайшее время, и уже к осени представители официальной медицины в США будут рекомендовать прививать малышей от COVID-19. Сейчас в официальных рекомендациях сказано, что прививка показана населению в возрасте от 12 лет.