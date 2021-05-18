Обнаружена новая опасность ковида для мужчин

Об этом предупреждают специалисты по репродуктивной урологии из Университета Майами (США).

В своей статье, опубликованной в World Journal of Men's Health, авторы рассказывают о двух пациентах, за полгода и за восемь месяцев до того перенесших коронавирусную инфекцию. Мужчинам пришлось сделать операцию по установке протеза полового члена из-за тяжелой эректильной дисфункции. При этом до ковида они от этой проблемы не страдали. У одного из мужчин ковид протекал в тяжелой форме, и он провел две недели в больнице, однако потом полностью поправился. У другого пациента инфекция протекала легче, но еще до болезни он страдал от тромбоза и гипертонии.

Проведенный под электронным микроскопом анализ тканей пениса обоих мужчин показал, что, несмотря на прошедший с момента выздоровления сравнительно большой период времени, там до сих пор присутствуют вирусные частицы.

Кроме того, установили исследователи,

в половых органах пациентов наблюдается дисфункция эндотелия, то есть нарушение функции внутренней оболочки, выстилающей мелкие кровеносные сосуды (капилляры).

Это привело к дефициту кровоснабжения половых органов и, как следствие, эректильной дисфункции, считают ученые. Для сравнения, у двух других мужчин, также страдавших от тяжелой импотенции, но не болевших ковидом, подобного повреждения капилляров в тканях пениса не наблюдалось.

Авторы исследования отмечают, что при ковиде пенис может страдать точно так же, как это происходит с легкими, почками, головным мозгом и другими органами.







